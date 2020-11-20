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Армия должна взять под стражу главного преступника

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  • 20.11.2020, 14:38
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Армия должна взять под стражу главного преступника

Тогда ее командование станет героями белорусского народа.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал обращения своего читателя к белорусским офицерам.

- На сегодняшний день в стране существует один, известный и понятный любому факт — противозаконный захват власти силовым путем. Нелегитимный президент преступным способом, с помощью преданных ему бандитов удерживает власть и терроризирует народ, репрессирует его и уничтожает.

Свержение такой власти армией не имеет ничего общего с военным переворотом. Это не переворот, ведь власть уже вне закона и захвачена преступным образом. Это восстановление справедливости и законности, и защита народа, избавление его от террора. Для армии было уже достаточно поводов убрать этот преступный режим, как некоторые ее представители говорят «за один день». Армия с народом? Нет! Армия выдерживает нейтральную позицию и выжидает для себя удобный момент и смотрит, на какую сторону склонится чаша весов. На сторону народа, либо на сторону нелегитимной власти. На чью склонится, на той стороне армия и будет. Если бы за Тихановскую было 52 %, а за Лукашенко 48%, тогда да, здесь общество разделилось, сделало свой выбор, и доли практически равны. Армии участвовать было бы странно, это был бы военный переворот. Но когда вся страна встала против диктатуры и ввиду своей человечности мирно протестует, а нелегитимная власть синими пальцами убивает, избивает свой народ, то нахождение армии в стороне, как наблюдатель — это тоже преступление.

Функции армии — защита страны от внешнего врага. Но на сегодняшний день нет никакого внешнего врага! Есть только враг внутренний, и он - самый опасный для общества и государства! Вы хотите, чтобы этот враг оставил одни руины? Руины экономики, руины политики, руины закона, руины прав человека, разваленную банковскую систему, закрытые заводы, и в целом угнетенную нацию! Армия — это часть белорусского общества! Вы хотите сами жить в такой стране? И чтоб ваши дети жили в таких же условиях?

Армия дает присягу народу!

Что не просто может, а должна сделать армия:

1. Ввести войска в город, взять под стражу главного преступника и всех его приспешников.

2. Обеспечить безопасное возвращение избранного народом президента

3. Сохранять стабильность и порядок в течение 6 месяцев, пока новый Президент и его команда будут организовывать новые, соответствующие всем мировым требованиям честные выборы.

4. Обеспечить помощь в аресте всех, причастных к удержанию власти преступников — взять под контроль ОМОН и все бандитские группировки МВД, в том числе его верхушку.

Все это нужно сделать до конца 2020 года. Вот тогда армия будет с народом, а ее командование — героями страны, своего народа и примером на весь мир.

А пока армия не с народом, — поделился мнением читатель Telegram-канала.

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