Президент Армении назначил новых глав Минобороны, МЧС и Минтруда 20.11.2020, 14:47

Армен Саркисян

Бывшие министры подали в отставку.

Президент Армении Армен Саркисян своим указом назначил министром обороны Вагаршака Арутюняна. Об этом сообщается на сайте главы государства, пишет currenttime.tv

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян ранее подал в отставку.

Главой МЧС указом президента назначен командующий 5-м армейским корпусом Андраник Пилоян. Бывший глава ведомства Феликс Цолакян заявил о своей отставке несколько дней назад.

Новым министром труда и по социальным вопросам назначен Месроп Аракелян – экономист и советник главы правительства на общественных началах. Бывший министр Заруи Батоян был уволен.

News.am пишет, что министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян также подал в отставку. Его пост может занять заместитель министра Жанна Андреасян.

16 ноября в отставку подал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Он занимал этот пост с 12 мая 2018 года. Новым главой МИД стал Ара Айвазян.

В Ереване в ночь на 10 ноября, после того как премьер-министр Никол Пашинян объявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и подписании соглашения с Азербайджаном и Россией, начались протесты. Оппозиция требует отставки Пашиняна и денонсации соглашения. 12 ноября были задержаны более 10 лидеров оппозиции в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в нарушение закона.

В очередной раз вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился в конце сентября 2020 года. Азербайджан при поддержке Турции сумел отвоевать несколько районов Карабаха и взять город Шушу (на армянском Шуши), древнюю столицу Карабаха. На следующий день после взятия Шуши премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин подписали мирное соглашение. За Арменией и Азербайджаном, согласно условиям договора, закрепят территории, на которых войска находились на момент подписания договора, а вдоль линии соприкосновения разместится миротворческая миссия России. В Азербайджане будет создан российско-турецкий мониторинговый центр.

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