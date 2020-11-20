Группа Pomidor/OFF посвятила Роману Бондаренко песню «Я выхожу» 20.11.2020, 14:54

Видеофакт.

Группа Pomidor/OFF посвятила Герою Беларуси Роману Бондаренко песню «Я выхожу»

«Я выхожу — это были последние слова художника Романа Бондаренко в дворовом телеграмм-чате вечером 11 ноября 2020 года. Избитый неизвестными в минском дворе, который за последние 100 дней стал известным как «площадь перемен», и отвезен в Центральный РУВД Минска, Роман умер почти через сутки в больнице, не приходя в сознание от тяжелых травм головы — говорится в описании песни на канале ютуб».

Также песня посвящена «всем арестованным, пытанным, убитым гражданам Республики Беларусь во время событий 2020 года, за последние 26 лет и за весь срок действия советской власти».

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