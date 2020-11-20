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«Баста!»: Требуем прямых переговоров с властями в воскресенье в 14.00 на площади Независимости

  • 20.11.2020, 14:59
«Баста!»: Требуем прямых переговоров с властями в воскресенье в 14.00 на площади Независимости

Беларусь спасет решение трех вопросов.

Ситуация в нашей стране подошла к критической черте. Мировое сообщество не признало президентские выборы в Беларуси. Из-за этого страна лишилась последних инвестиций и скоро попадет под серьезные экономические санкции. Денег в казне на выплату зарплат и пенсий практически не осталось. Запущенная с огромными недоделками атомная станция тут же вышла из строя. Даже самые твердолобые чиновники Лукашенко понимают, что надо искать выход из сложившейся ситуации, пишет телеграм-канал Баста!

Недавно глава «палаты представителей» Владимир Андрейченко заявил, что «нужно вовлечь в общенациональный диалог как можно больше белорусов». Но мы знаем, что диалог для них — это разговор ни о чем. Для скорейшего выхода страны из кризиса мы предлагаем прямые переговоры народа и власти.

Ситуация критическая, времени не осталось. Поэтому мы призываем Андрейченко, председателя Совета министра Головченко и председателя Мингорисполкома Кухарева прийти на площадь Независимости в Минске 22 ноября в 14.00 для прямых переговоров с народом. Именно на площади Независимости находятся здания Дома правительства, парламента и Мингорисполкома.

Мы считаем, что выходу страны из кризиса поможет решение трех вопросов:

отставка Лукашенко, проигравшего выборы;

освобождение политзаключенных;

проведение новых свободных выборов.

Мы также готовы выслушать предложения чиновников.

В регионах переговоры будут проходить возле исполкомов также 22 ноября в 14-00.

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