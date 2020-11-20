Санкции против режима Лукашенко ввели еще семь стран

Санкции против режима Лукашенко ввели еще семь стран2
- 20.11.2020, 15:04
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Новые санкции будут введены также против организаций и компаний.
Семь стран-партнеров ЕС присоединились к санкциям в отношении властей Беларуси, введенных в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в пятницу, 20 ноября, в Брюсселе.
Так, к санкциям присоединились Украина, Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.
«Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в заявлении Борреля.
Отметим, что новые санкции Брюсселя затронут не только чиновников режима Лукашенко, но также организации и компании, которые его поддерживают.