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Санкции против режима Лукашенко ввели еще семь стран

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  • 20.11.2020, 15:04
  • 11,208
Санкции против режима Лукашенко ввели еще семь стран

Новые санкции будут введены также против организаций и компаний.

Семь стран-партнеров ЕС присоединились к санкциям в отношении властей Беларуси, введенных в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в пятницу, 20 ноября, в Брюсселе.

Так, к санкциям присоединились Украина, Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.

«Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в заявлении Борреля.

Отметим, что новые санкции Брюсселя затронут не только чиновников режима Лукашенко, но также организации и компании, которые его поддерживают.

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