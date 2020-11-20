ЦИК Молдовы официально объявил Майю Санду победителем президентских выборов

ЦИК Молдовы официально объявил Майю Санду победителем президентских выборов5
- 20.11.2020, 15:25
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Утверждены окончательные результаты голосования.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 20 ноября утвердила результаты второго тура выборов президента, согласно которым победу одержала лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду, сообщает newsmaker.md.
Теперь решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.
«Признается избранным кандидат от партии PAS Майя Санду, набравшая 943 006 голосов», — заявил глава ЦИК Дорин Чимил. Независимого кандидата Игоря Додона поддержали 690 615 избирателей.
Результаты голосования передадут в Конституционный суд (КС) для признания или непризнания окончательных итогов выборов.
Напомним, второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября.