ЦИК Молдовы официально объявил Майю Санду победителем президентских выборов 5 20.11.2020, 15:25

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Майя Санду

Фото: ТАСС

Утверждены окончательные результаты голосования.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 20 ноября утвердила результаты второго тура выборов президента, согласно которым победу одержала лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду, сообщает newsmaker.md.

Теперь решение Центризбиркома должен подтвердить Конституционный суд.

«Признается избранным кандидат от партии PAS Майя Санду, набравшая 943 006 голосов», — заявил глава ЦИК Дорин Чимил. Независимого кандидата Игоря Додона поддержали 690 615 избирателей.

Результаты голосования передадут в Конституционный суд (КС) для признания или непризнания окончательных итогов выборов.

Напомним, второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября.

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