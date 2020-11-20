В Беларуси на рынке недвижимости — «кризис перепроизводства» 7 20.11.2020, 15:32

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Цены падают, у клиентов нет денег

С лета в Минске растет число выставленных на продажу квартир, что естественным образом сильно бьет по цене. Ситуация на рынке аренды жилья также обстоит не лучшим образом. Но это для продавцов и арендодателей. Покупатели и арендаторы наоборот могут выбирать из большего числа предложений и платить меньше, пишет infobank.by.

Продажа и покупка жилья в Минске

Данные ведущего портала Беларуси, занимающегося вопросами недвижимости, Realt.by свидетельствуют:

в середине ноября на продажу было выставлено 11,6 тыс квартир (это максимальное предложение за все время работы портала, с 2005 года)

для сравнения, предыдущий максимум — июнь 2020 года — показал предложение в 9,2 тыс квартир

— как видим, ситуация для продавцов жилья сейчас не самая хорошая.

Естественно, что избыток предложений сказывается на средней стоимости квадратного метра:

март — 1477 долларов

июнь — 1400 долларов

ноябрь — 1347 долларов

сильнее всего подешевел квадратный метр в однокомнатных квартирах с 1500 долларов до 1420. Другими словами, если еще пару месяцев назад однушку можно было взять за 60 тыс, то теперь продавцы просят… всего 50 тыс долларов

с двухкомнатными квартирами почти такая же. Там метр потерял в цене около 35 долларов (снижение с 1400 до 1364). Но и такое падение привело к тому, что двушки стали дешевле на те же 10 тыс долларов — стоимость среднего варианта упала с 80 до 70 тыс

Почему падают цены? Скорее всего, сложились три фактора:

курс доллара вырос сильнее, чем размеры заработных плат, а недвижимость в Беларуси по-прежнему принято оценивать в валюте

банки сократили количество выдаваемых кредитов на недвижимость

некоторые белорусы уехали за границу, а жилье выставили на продажу

— кроме того, не следует забывать и о растущей неуверенности в завтрашнем дне. Не все могут твердо сказать, что их доходы в ближайшее время не упадут.

Долгосрочная аренда жилья в Минске

Не лучшим образом для арендодателей обстоят дела и на рынке съемного жилья. Данные Realt.by опять же свидетельствуют, что в прошлом месяце зафиксирован рост предложений. Более того, в октябре 2020-го отмечен самый низкий спрос на арендное жилье за последние 4 года, а количество предложений почти в 2 раза превышает аналогичный показатель 2019-го. Однако хозяева квартир не спешат снижать цены…

Вместе с тем, портал Realt.by отмечает, что за прошедший год двух- и трехкомнатные квартиры подешевели на 2,8% и 5,6% соответственно. А вот стоимость арендуемых однушек почти не изменилась.

Портал TUT.BY, ссылаясь на данные Агентства недвижимости «Твоя столица», пишет, что к третьей декаде ноября стоимость арендного жилья (в долларах) по сравнению с летом этого года снизилась примерно на 5-10%. Однако это снижение не коснулось элитного жилья, квартир с хорошим ремонтом, мебелью и бытовой техникой, а также жилплощади, расположенной рядом с метро.

Другими словами, на рынке аренды жилья сейчас можно отметить несколько тенденций:

отток потенциальных арендаторов. Иностранцы либо покидают Беларусь, либо не приезжают к нам из-за коронавирусных ограничений. Отчисление из вузов иногородних студентов также не лучшим образом сказывается на ситуации с арендой жилья

потенциальные арендаторы активно ищут жилье подешевле. Это естественно в ситуации, когда стоимость аренды продолжает считаться в долларах, а рублевые зарплаты не растут

в премиальном сегменте арендодатели продолжают «задирать» цены

Итог. «Плюсы» текущей ситуации для покупателей и арендаторов

Если вы планируете купить жилье в белорусской столице, в данный момент на рынке сложились наиболее привлекательные условия за последние несколько лет. И если финансовая ситуация позволяет: есть собственные накопления, банк готов выдать кредит, продавец согласен немного подвинуться — нужно покупать.

Напомним, американские инвесторы считают, что экономический спад и пандемия начнут отступать уже в январе 2021 года. А значит и цены на недвижимость опять станут расти.

Если вы арендуете или планируете арендовать жилье в Минске, поговорите с владельцем жилья о том, чтобы заключить договор аренды в белорусских рублях. Это защитит вас от возможного роста курса доллара.

Кстати, если владелец сдаваемого жилья начнет упрямиться, можно смело ссылаться на ситуацию на рынке аренды — он сокращается. Сегодня, отказавшись заключать договор в рублях и потеряв жильца, арендодатель рискует не найти нового в течение нескольких месяцев. Это серьезные финансовые потери.

А вот нынешним арендаторам такая ситуация только на руку.

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