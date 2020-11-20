закрыть
20 ноября 2020, пятница, 17:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси на рынке недвижимости — «кризис перепроизводства»

7
  • 20.11.2020, 15:32
  • 7,876
В Беларуси на рынке недвижимости — «кризис перепроизводства»

Цены падают, у клиентов нет денег

С лета в Минске растет число выставленных на продажу квартир, что естественным образом сильно бьет по цене. Ситуация на рынке аренды жилья также обстоит не лучшим образом. Но это для продавцов и арендодателей. Покупатели и арендаторы наоборот могут выбирать из большего числа предложений и платить меньше, пишет infobank.by.

Продажа и покупка жилья в Минске

Данные ведущего портала Беларуси, занимающегося вопросами недвижимости, Realt.by свидетельствуют:

в середине ноября на продажу было выставлено 11,6 тыс квартир (это максимальное предложение за все время работы портала, с 2005 года)

для сравнения, предыдущий максимум — июнь 2020 года — показал предложение в 9,2 тыс квартир

— как видим, ситуация для продавцов жилья сейчас не самая хорошая.

Естественно, что избыток предложений сказывается на средней стоимости квадратного метра:

март — 1477 долларов

июнь — 1400 долларов

ноябрь — 1347 долларов

сильнее всего подешевел квадратный метр в однокомнатных квартирах с 1500 долларов до 1420. Другими словами, если еще пару месяцев назад однушку можно было взять за 60 тыс, то теперь продавцы просят… всего 50 тыс долларов

с двухкомнатными квартирами почти такая же. Там метр потерял в цене около 35 долларов (снижение с 1400 до 1364). Но и такое падение привело к тому, что двушки стали дешевле на те же 10 тыс долларов — стоимость среднего варианта упала с 80 до 70 тыс

Почему падают цены? Скорее всего, сложились три фактора:

курс доллара вырос сильнее, чем размеры заработных плат, а недвижимость в Беларуси по-прежнему принято оценивать в валюте

банки сократили количество выдаваемых кредитов на недвижимость

некоторые белорусы уехали за границу, а жилье выставили на продажу

— кроме того, не следует забывать и о растущей неуверенности в завтрашнем дне. Не все могут твердо сказать, что их доходы в ближайшее время не упадут.

Долгосрочная аренда жилья в Минске

Не лучшим образом для арендодателей обстоят дела и на рынке съемного жилья. Данные Realt.by опять же свидетельствуют, что в прошлом месяце зафиксирован рост предложений. Более того, в октябре 2020-го отмечен самый низкий спрос на арендное жилье за последние 4 года, а количество предложений почти в 2 раза превышает аналогичный показатель 2019-го. Однако хозяева квартир не спешат снижать цены…

Вместе с тем, портал Realt.by отмечает, что за прошедший год двух- и трехкомнатные квартиры подешевели на 2,8% и 5,6% соответственно. А вот стоимость арендуемых однушек почти не изменилась.

Портал TUT.BY, ссылаясь на данные Агентства недвижимости «Твоя столица», пишет, что к третьей декаде ноября стоимость арендного жилья (в долларах) по сравнению с летом этого года снизилась примерно на 5-10%. Однако это снижение не коснулось элитного жилья, квартир с хорошим ремонтом, мебелью и бытовой техникой, а также жилплощади, расположенной рядом с метро.

Другими словами, на рынке аренды жилья сейчас можно отметить несколько тенденций:

отток потенциальных арендаторов. Иностранцы либо покидают Беларусь, либо не приезжают к нам из-за коронавирусных ограничений. Отчисление из вузов иногородних студентов также не лучшим образом сказывается на ситуации с арендой жилья

потенциальные арендаторы активно ищут жилье подешевле. Это естественно в ситуации, когда стоимость аренды продолжает считаться в долларах, а рублевые зарплаты не растут

в премиальном сегменте арендодатели продолжают «задирать» цены

Итог. «Плюсы» текущей ситуации для покупателей и арендаторов

Если вы планируете купить жилье в белорусской столице, в данный момент на рынке сложились наиболее привлекательные условия за последние несколько лет. И если финансовая ситуация позволяет: есть собственные накопления, банк готов выдать кредит, продавец согласен немного подвинуться — нужно покупать.

Напомним, американские инвесторы считают, что экономический спад и пандемия начнут отступать уже в январе 2021 года. А значит и цены на недвижимость опять станут расти.

Если вы арендуете или планируете арендовать жилье в Минске, поговорите с владельцем жилья о том, чтобы заключить договор аренды в белорусских рублях. Это защитит вас от возможного роста курса доллара.

Кстати, если владелец сдаваемого жилья начнет упрямиться, можно смело ссылаться на ситуацию на рынке аренды — он сокращается. Сегодня, отказавшись заключать договор в рублях и потеряв жильца, арендодатель рискует не найти нового в течение нескольких месяцев. Это серьезные финансовые потери.

А вот нынешним арендаторам такая ситуация только на руку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь! Павел Селин
Выходим к исполкомам в своих городах
Выходим к исполкомам в своих городах «Баста!»
Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников