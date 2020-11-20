С ОНТ уволилась почти четверть сотрудников 8 20.11.2020, 15:44

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Преимущественно — это журналисты, редакторы и видеоинженеры.

Как сообщает «Радыё Свабода», больше всего сотрудников покинули ОНТ. Не менее 80 человек из 300 уволились оттуда после насилия на улицах со стороны властей.

Уволились 80 из 300. Многие ушли из «лукашенковского пула»

В августе с ОНТ уволились 50 человек. Еще по крайней мере, 30 сентябре и октябре. Преимущественно — это журналисты, редакторы и видеоинженеры.

«Сначала операторы говорили: я же не говорю в кадре, моя совесть почти чиста. Но потом стало настолько невыносимо, что даже они не могли молча работать», — рассказывает одна из уволенных сотрудниц, которая просила не называть ее имени.

В первые дни после выборов около 20 человек начали забастовку на ОНТ. Все эти люди стали врагами руководства, их не пускали в редакцию, чтобы даже забрать трудовую книжку и собственные вещи. Некоторым их передавали через окно.

«Люди уволились с серьезных должностей. Кто работал в дирекции, кто был шеф-редактором — это редкие профессионалы. На их место лишь бы кого не посадишь», — говорит бывшая сотрудница.

Также стал меньшим «лукашенковский пул» Ведь ушел не только Дмитрий Семченко, бывший руководитель «пула», который публично уволился после выборов. Бывшие работники ОНТ говорят, что из 15 человек, которые были в костяке «пула», ушли по меньшей мере 6-7 журналистов, операторов и видеомонтажистов.

«Сейчас руководитель дирекции и его заместитель ездят как журналисты с лукашенковским «пулом», — говорит собеседник.

Закрывают программы, сокращают рекламу, журналистам отказывают в интервью.

На ОНТ сокращают программы. В определенных передачах, как «Наше утро», сократили рубрики. Там эфир стали забивать однообразными интервью. В вечерних новостях сейчас один ведущий, хотя всегда их было два.

«Ведь нет ни денег, ни людей, — говорит бывшая сотрудница. - Многие рекламодатели отказались сотрудничать с каналом».

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