Лидер стачкома «Гродно Азот»: И без 20 таких человек производство может лечь за неделю 20.11.2020, 15:50

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К стачке сейчас присоединяется высококвалифицированный персонал.

На «Гродно Азот» официально бастует 34 человека, сообщает hrodna.life председатель стачкома Юрий Рововой. Одними из последних к стачке присоединились Андрей Баканаускас и Артем Валери. Свое решение они принял после убийства Романа Бондаренко и задержания гродненцев, собравшихся в память о погибшем.

«Не могу больше смотреть на происходящее в стране»

Андрею Баканаускасу 33 года, он работает в цехе капролактам-2, продукция которого идет на филиал «Азота» — «Завод Химволокно». Раньше он не присоединялся к забастовке, так как ждал солидарности в цехе. Но никто стачку не поддержал.

Цех капролактам-2 не работал с мая 2020 года, когда рабочие массово заболели коронавирусом. После полугодовой остановки цех запустили только 27 октября. Там работает около 100 человек.

«Присоединение к забастовке — сложный шаг для меня. Я с 2012 года в этом цеху, а на «Азоте» с 2007. Меня почти все устраивало. Сегодня я не могу больше смотреть на происходящее в стране и добросовестно выполнять свою работу. Я ждал какой-нибудь солидарности в цеху, но большинство сотрудников готовы продолжать работать, пока на улицах убивают людей».

Андрей не берется предсказывать, что случится дальше на предприятии, но все же верит, что на «Азоте» много небезразличных людей.

«Я считаю, что все равно перспективы при сохранении нынешнего строя равны 0%», — говорит Андрей.

Сварщик «Химволокно»: «Надо как-то начинать это дело»

Артему Валери 29 лет, он работает электрогазосварщиком в ремонтно-механическом цеху на «Химволокно» более 5 лет. В стачку вступил с 16 ноября.

«Про стачку задумался давно, но последние события в стране добили до конца. Много человек из «Химволокно» задержали в последнее воскресенье. Этого я терпеть не стал, и написал заявление. Меня отговаривали, но надо как-то начинать это дело. Надеюсь, буду не последним».

Артем говорит что сварщиков на «Химволокно» мало — можно посчитать на пальцах одной руки.

«На моем сварочном участке должно быть минимум двое сварщиков, есть ответственные работы и их много. Я ушел в стачку и на участке остался один молодой парень, который недавно устроился. Еще по отработке идет, старается, но одному ему будет очень тяжело. Возможно, будут нарушены какие-то сроки при выполнению работ и некоторые цеха могут остановиться».

«Пока сижу дома и смотрю сериалы»

Сейчас Артем ожидает увольнения за прогулы. 18 ноября он разговаривал с руководством цеха: увольнять его пока не спешат.

«Я предупредил начальника цеха, что на работу ходить не буду. Чтобы не было потом, что я агитирую работников на стачку. А так увольнение скорее всего будет за прогулы. Начальник цеха не хочет меня увольнять по статье, хочет чтобы я вернулся. Но вернуться можно после выполнения всех требований, которые выдвигают стачкомы».

Новую работу Артем себе еще не искал, но уверен, что не пропадет. Опытные сварщики везде и всегда нужны, говорит он.

«На государственную работу точно не пойду, не хочу кормить эту кормушку. Буду искать работу у частников. Пока сижу дома и смотрю сериалы».

После 26 октября в стачку уходят открыто

Председатель стачкома «Гродно Азот» Юрий Рововой говорит, что сотрудники предприятия присоединяются к стачке активно после 26 октября. За это время к стачечному комитету на «Гродно Азот» присоединилось 34 сотрудника.

«Сегодня на самом «Азоте» работает около 5 тыс. человек, плюс 2 тыс. на «Химволокно» и 3 тыс. во всяких мелких предприятиях, выведенных на аутсорс. На предприятии можно уволить и 2 тыс. человек и оно будет работать. Но есть возможность, что и без 20 человек производство ляжет за неделю. В стачке больше половины таких людей — технологического персонала. До 26 октября уволены или уволились по политическим причинам, по моим данным, 7 человек. После 26 октября многие уходят в стачку открыто. На 16 ноября таких было 34 человека».

Юрий Рововой добавил, что стачком находит способы помогать уволенным работникам несмотря на блокировку счетов.

фото: TUT.BY

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