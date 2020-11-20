В США зафиксирован рекорд заражений COVID-19
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Фото: REUTERS / David Ryder
С начала эпидемии в стране заразились 11,7 миллионов человек.
Как стало известно сайту
Charter97.org, в США число выявленных случаев заболевания COVID-19 увеличилось за последние сутки на 187 833. Отметим, что это является рекордным суточным значением для США.
В США с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели более 11,7 млн человек.
Уточняется, что за сутки в стране от коронавируса умерли более 2 тыс. человек, число летальных исходов из-за COVID-19 в США уже превысило 252 тыс.
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