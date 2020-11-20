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В США зафиксирован рекорд заражений COVID-19

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  • 20.11.2020, 16:14
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В США зафиксирован рекорд заражений COVID-19
Фото: REUTERS / David Ryder

С начала эпидемии в стране заразились 11,7 миллионов человек.

Как стало известно сайту Charter97.org, в США число выявленных случаев заболевания COVID-19 увеличилось за последние сутки на 187 833. Отметим, что это является рекордным суточным значением для США.

В США с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели более 11,7 млн человек.

Уточняется, что за сутки в стране от коронавируса умерли более 2 тыс. человек, число летальных исходов из-за COVID-19 в США уже превысило 252 тыс.

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