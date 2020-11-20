Политолог: В Беларуси может произойти «дворцовый переворот» 6 20.11.2020, 16:47

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Лукашенко последние месяцы сам загоняет себя в угол.

Террор возрастает и, видимо, Лукашенко все еще рассчитывает подавить протесты силовыми методами, запугивая и оказывая давление на людей. Все его политические финты (о передачи 70-80 процентов полномочий парламенту и правительству без изменений Конституции страны. – Ред.) – пустая игра. Те, кто против него протестуют, не верят ни единому его слову. Требование одно – уход Лукашенко, высказала свое мнение «Обозревателю» политолог Наталья Василевич.

«Ресурсы быстро заканчиваются. Чтобы удерживать власть, нужны деньги. Если перебрасывать их с «подкармливания» пока еще лояльных групп на силовиков, то база лояльных групп будет тоже сокращаться, а протесты еще больше возрастать. Нужно будет еще больше ресурсов, чтобы их сдерживать, а вот откуда их брать – неизвестно. Если же неподкармливать силовиков, те могут и «дворцовый переворот» устроить. Лукашенко последние месяцы сам загоняет себя в угол», — считает политолог.

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