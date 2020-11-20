В Ереване протестующие перекрывают трассы
- 20.11.2020, 16:55
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В Армении продолжаются протесты против правительства Пашиняна.
В Армении протестующие в очередной раз начали перекрывать своими автомобилями проезжую часть ряда центральных улиц Еревана. В частности, по сведениям местных СМИ, был перекрыт проспект Маштоца, сообщает «Радио Свобода».
Участники акции заявляют, что таким образом выражают свой протест против подписанного премьер-министром Армении Николом Пашиняном с лидерами Азербайджана и России трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.
Акции протеста 20 ноября проходят и во втором по величине городе Армении Гюмрию.