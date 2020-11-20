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В минской школе массово отравились дети?

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  • 20.11.2020, 17:15
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В минской школе массово отравились дети?
фото: tut.by

Возле школы № 61 дежурят скорые.

Родители учащихся минской школы № 61 сообщают tut.by, что сразу многих учеников тошнит. Несколько десятков детей сидят в медпункте, приехала скорая помощь. Ситуация активно обсуждается в родительских чатах.

Школа № 61 находится в квартале «Маяк Минска».

— У меня двое детей, они оба учатся в шестом классе. Около 14.30 дочки позвонили, приехали забирать: тошнит! Пока помогаем дома. Там практически на каждой школьной скамейке сидели парни, которых рвало. На обед давали шаурму, — рассказал отец школьниц Александр.

фото: tut.by

Родители прислали в редакцию фотографии сегодняшнего обеда. Кроме того, они сбрасывают многочисленные снимки школьных коридоров со следами рвоты — журналисты решили не добавлять их в этот материал.

Говорят, что ситуация не коснулась учеников младших классов — у них другое меню.

— Сначала стало плохо шестиклассникам, в том числе моему ребенку, потом подключились дети из других классов. Своего ребенка мы забрали домой. Врач скорой помощи на госпитализации не настаивал, — рассказала одна из мам.

Фото: читатели TUT.BY

Собеседники отмечают, что лаваш детям дают на обед очень редко.

Мы связались с директором школы № 61 Ириной Цубиковой — услышав, что звонят журналисты, она положила трубку.

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