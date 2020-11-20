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Парламент Германии отклонил законопроект о поддержке «Северного потока-2»

  • 20.11.2020, 17:23
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Парламент Германии отклонил законопроект о поддержке «Северного потока-2»

Поддержать газопровод предлагала партия, которая может быть связана с Россией.

Бундестаг большинством голосов отклонил инициативу фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по «Северному потоку - 2». Депутаты от правопопулистской партии в своем предложении подчеркивали необходимость доведения «всеми имеющимися средствами» до конца строительства газопровода и призывали правительство ФРГ выразить приверженность реализации проекта. Инициатива так и называлась «Обеспечить энергобезопасность - поддержать «Северный поток - 2», сообщает ТАСС.

В ходе поименного голосования за нее проголосовали 83 депутата - от АдГ, против - 556 - представители всех остальных фракций, один парламентарий воздержался.

Представители «Альтернативы для Германии» предлагали не связывать друг с другом вопрос реализации проекта и инцидент с Алексеем Навальным. По их мнению, «безответственно» приостанавливать строительство, когда «Северный поток - 2» реализован «на 97%». Большинство выступавших парламентариев от других фракций сошлось во мнении, что проект повышает энергобезопасность Германии и способствует установлению более выгодных цен на газ для конечных потребителей, однако инициатива АдГ по данному вопросу излишняя.

В протоколе заседания отмечается, что представители фракции ХДС/ХСС затронули тему инцидента с Навальным и ситуацию на Украине и указали на то, что «действия России неприемлемы и должны иметь последствия», однако решения нужно принимать на общеевропейском уровне. В ХДС/ХСС также назвали неприемлемыми санкции США против проекта и отметили, что «в том числе по этой причине следует отказаться от провала «Северного потока - 2».

Социал-демократы (СДПГ) заявили о том, что он «является для всей Европы важным проектом». По мнению депутатов от СДПГ, для констатации этого факта не нужна инициатива фракции АдГ. В Свободной демократической партии (СвДП) призвали отказаться от односторонних национальных шагов и высказались за проведение единой европейской энергетической политики и диверсификацию источников. Лишь фракция «зеленых» по традиции ясно выступила против реализации «Северного потока - 2». В природоохранной партии утверждали, что проект «вносит раскол в Европе».

От Левой партии выступал глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст. Он высказал мнение, что у Германии еще есть шанс спасти «Северный поток - 2» и защитить его от санкций США, если власти ФРГ сделают то же, что и Вашингтон, конкретно - пригрозят ответной реакцией. «Мы нуждаемся в собственных институтах, которые займутся ответными мерами, мы должны делать то же, что американцы, а именно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить активы», - заявил Эрнст, предложив также задуматься о штрафных пошлинах на СПГ из США. По его словам, только на это отреагирует Вашингтон.

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