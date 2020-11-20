Игорь Иртеньев — белорусам: Победа обязательно наступит 20.11.2020, 17:41

фото: архив редакции sobesednik.ru

Она просто не может не наступить.

Известный российский поэт, телеведущий, журналист Игорь Иртеньев обратился к белорусам накануне Марша «Жыве Беларусь!», который пройдет в Минске в воскресенье, 22 ноября:

«Дорогие белорусские друзья! Понимаете, говоря так я имею в виду и тех, кого знаю, люблю, тех, кто приходил на мои выступления, сидел со мной за одним столом, чьи стихи и песни стали частью и моей жизни.

Вот уж три месяца я неотрывно думаю о вас, восхищаюсь вашим мужеством, солидарностью, верой в победу. Я уверен, что она обязательно наступит, просто не может не наступить. Знайте, что мы с вами. Жыве Беларусь!»

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