Игорь Иртеньев — белорусам: Победа обязательно наступит

«Дорогие белорусские друзья! Понимаете, говоря так я имею в виду и тех, кого знаю, люблю, тех, кто приходил на мои выступления, сидел со мной за одним столом, чьи стихи и песни стали частью и моей жизни.
Вот уж три месяца я неотрывно думаю о вас, восхищаюсь вашим мужеством, солидарностью, верой в победу. Я уверен, что она обязательно наступит, просто не может не наступить. Знайте, что мы с вами. Жыве Беларусь!»
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com