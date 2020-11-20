Группа Pomidor/OFF посвятила Роману Бондаренко песню «Я выхожу» 20.11.2020, 17:53

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Также песня посвящена всем тем, кто боролся и борется за свободу Беларуси.

Как сообщил Telegram-канал «Хартия-97%», белорусская рок-группа Pomidor/OFF посвятила Роману Бондаренко песню «Я выхожу».

«Также песня посвящена «всем арестованным, подвергшимся пыткам, убитым гражданам Республики Беларусь, во время событий 2020 года, за последние 26 лет и за весь срок действия советской власти», — рассказали музыканты.

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