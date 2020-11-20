«Обязательно назовем улицу в твою честь»1
- 20.11.2020, 18:38
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Фоторепортаж с прощания с Героем Романом Бондаренко.
В Минске сегодня простились с Героем Беларуси Романом Бондаренко. Траурная церемония прошла в Храме Воскресения Христова по улице Гамарника. Похоронили Романа на Северном кладбище.
Проститься с убитым лукашистами Романом Бондаренко пришли тысячи белорусов. «Обязательно назовем улицу в твою честь», - пообещали люди Герою.
«Белсат» опубликовал фоторепортаж с траурной церемонии: