закрыть
20 ноября 2020, пятница, 20:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчане готовятся к воскресному Маршу

2
  • 20.11.2020, 18:41
  • 5,118
Минчане готовятся к воскресному Маршу

22 ноября, 14:00, площадь Независимости.

В воскресенье, 22 ноября состоится Марш «Жыве Беларусь!». Минчане уже готовятся к воскресной акции, пишет телеграм-канал «Баста».

- Приглашаем вас в 14.00 в своих городах прийти к зданиям исполкомов и показать зажравшимся чиновникам, кто настоящая власть в стране. Перемены неизбежны и уже, совсем скоро, мы сами будем выбирать мэров своих городов, - обращался телеграм-канал к белорусам.

А пока повторим лукавым назначенцам наши народные требования:

- отставка узурпатора Лукашенко;

- освобождение всех политзаключённых и арестованных за свою гражданскую позицию;

- проведение новых свободных выборов.

Правда и весь мир на нашей стороне. Мы победим! Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип
Сябры, мы с вами!
Сябры, мы с вами! Дмитрий Крылов
Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь! Павел Селин
Выходим к исполкомам в своих городах
Выходим к исполкомам в своих городах «Баста!»