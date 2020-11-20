Минчане готовятся к воскресному Маршу 2 20.11.2020, 18:41

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22 ноября, 14:00, площадь Независимости.

В воскресенье, 22 ноября состоится Марш «Жыве Беларусь!». Минчане уже готовятся к воскресной акции, пишет телеграм-канал «Баста».

- Приглашаем вас в 14.00 в своих городах прийти к зданиям исполкомов и показать зажравшимся чиновникам, кто настоящая власть в стране. Перемены неизбежны и уже, совсем скоро, мы сами будем выбирать мэров своих городов, - обращался телеграм-канал к белорусам.

А пока повторим лукавым назначенцам наши народные требования:

- отставка узурпатора Лукашенко;

- освобождение всех политзаключённых и арестованных за свою гражданскую позицию;

- проведение новых свободных выборов.

Правда и весь мир на нашей стороне. Мы победим! Жыве Беларусь!

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