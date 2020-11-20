Ученым удалось получить искусственный алмаз при комнатной температуре

Ученым удалось получить искусственный алмаз при комнатной температуре1
- 20.11.2020, 18:54
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Обычно процесс происходит при температуре выше 1000 градусов Цельсия.
Международная команда ученых заявила о том, что ей удалось получить алмаз в лаборатории при комнатной температуре. Новая технология позволяет синтезировать искусственные алмазы без сильного нагревания и получить даже очень редкий лонсдейлит с прочными кристаллами, пишет zn.ua.
В естественных условиях формирование алмазов требует большого количества времени и происходит при крайне высоком давлении и температуре выше 1000 градусов Цельсия. Синтетические алмазы получают быстрее, но этот процесс все же требует гигантских давления и температуры.
Но теперь ученым удалось получить и кубическую, и гексагональную формы алмаза без использования высоких температур. Как правило, для этого пытаются искусственно воссоздать условия земных недр с их жаром и огромным давлением. Однако на этот раз физики обратились к другому естественному механизму образования алмазов — метеоритному.
Такие кристаллы могут появляться в результате мощных ударов небесных тел, не только на Земле, но и в космосе. Ученые считают, что при этом температура не так важна, как сдвиговая сила, благодаря которой разные слои материала испытывают усилие, направленное в разные стороны.
Ученые сконструировали установку, которая позволяла воздействовать на образец графита мощным сдвиговым усилием и одновременно огромным давлением. Рассмотрев затем образец под электронным микроскопом, они обнаружили кристаллы алмаза. Кубические кристаллы образовали тончайший «капилляр» между слоями лонсдейлита. Процесс занял всего несколько минут, и ученые надеются, что его удастся доработать для промышленного применения и массового синтеза этого невероятно прочного материала.
Возможно даже, что, дополнительно повысив сдвиговую силу, удастся снизить давление, необходимое для образования кристаллов. Пока для этого требуется порядка 80 ГПа — как замечают авторы, «давление, сравнимое с весом 640 африканских слонов, балансирующих на носке балетного пуанта».