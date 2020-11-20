Павел Северинец: Свет сильнее тьмы 4 20.11.2020, 19:07

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Павел Севярынец

Фотa: «Радыё Свабода»

Света в нашем народе оказалось столько, что многие не могут поверить.

Редакция «Брестской газеты» получила письмо от политзаключенного Павла Северинца, который уже шестой месяц находится за решеткой. Политик не падает духом.

Вот текст письма Павла Северинца:

«Дарагія сябры!

Божая праўда, свабода і справядлівасць свецяць цяпер праз беларусаў па ўсім свеце. Святла ў нашым народзе аказалася столькі, што многія не могуць паверыць і заплюшчваюць вочы. А тыя, хто яшчэ не прачнуўся, нацягваюць на галаву коўдру, каб дасыпаць.

І ўсё-такі – «святло ў цемры свеціць, і цемра не агарнула яго», як напісана ў Евангеллі. Ісус Хрыстос казаў Свайму народу ў Нагорнай казані: «Вы – святло свету. Ня можа схавацца горад, які стаіць на гары» (Мацвея 5:14).

Дякуй вам, дарагія!

Святло мацней за цемру.

Шчыра ваш, Павел.

11.XI.2020

Письма из «таких мест». Павел Северинец: «Святла ў нашым народзе аказалася столькі, што многія не могуць паверыць»

Напомним, Павел Северинец был арестован 7 июня 2020 года в Минске после пикета по сбору подписей. На следующий день его осудили на 15 суток ареста. Затем ему еще несколько раз назначали арест на 15 суток.

20 августа стало известно, что на Павла завели уголовное дело «за подготовку массовых беспорядков».

Если вы хотите написать письмо Павлу Северинцу, вот его нынешний адрес: СИЗО-1, камера 101, г. Минск, ул. Володарского, 2, 220030.

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