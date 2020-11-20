В минской школе отравились 280 учеников 12 20.11.2020, 19:17

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Фото: читатели TUT.BY

Несколько из них госпитализированы в инфекционную больницу.

Родители учащихся минской школы № 61 сообщили tut.by, что сразу многих учеников тошнит. Несколько десятков детей сидели в медпункте, приезжали машины скорой помощи. Ситуация активно обсуждается в родительских чатах.

Школа № 61 находится в квартале «Маяк Минска».

— У меня двое детей, они оба учатся в шестом классе. Около 14.30 дочки позвонили, приехали забирать: тошнит! Пока помогаем дома. Там практически на каждой школьной скамейке сидели парни, которых рвало. На обед давали шаурму, — рассказал отец школьниц Александр.

фото: tut.by

Родители прислали в редакцию фотографии сегодняшнего обеда. Кроме того, они сбрасывают многочисленные снимки школьных коридоров со следами рвоты — журналисты решили не добавлять их в этот материал.

Говорят, что ситуация не коснулась учеников младших классов — у них другое меню.

— Сначала стало плохо шестиклассникам, в том числе моему ребенку, потом подключились дети из других классов. Своего ребенка мы забрали домой. Врач скорой помощи на госпитализации не настаивал, — рассказала одна из мам.

Фото: читатели TUT.BY

— Мы в инфекционке, — написала мама одного из десятиклассников. — Под капельницей, пока «приемника» (приемного отделения. — Прим.). Забрали из дома.

Собеседники отмечают, что лаваш детям дают на обед очень редко.

Журналисты связались с директором школы № 61 Ириной Цубиковой — услышав, что звонят журналисты, она положила трубку.

Видео tut.by

После шести вечера, стало известно, на месте работают санитарная служба, а также группа из Следственного комитета. Подробности обещают дать позже.

Что говорят в Миздраве?

На 18.45 в Минскую детскую инфекционную больницу госпитализированы 16 учеников минской школы № 61, сообщили в Минздраве. Еще одного ребенка родители забрали домой — после осмотра медиков в больнице и оказания первой помощи.

Детей осмотрели специалисты больницы вместне со специалистами кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО.

Что говорят в Мингорисполкоме?

В телеграм-канале «Минск.Официально» сообщили, что зафиксированы случаи отравления детей.

По оперативным данным за медицинской помощью обратилось уже около 280 школьников. По данным Мингорисполкома, в детскую инфекционную больницу госпитализировано восемь учеников с симптомами отравления.

После обеда дети стали обращаться за медицинской помощью. У них наблюдалась рвота, диарея. Им вызывали бригады скорой помощи. Пострадали в основном ребята 5−9 классов. Однако есть единичные случаи и среди тех, кто постарше.

— Госпитализация понадобилась восьмерым школьникам, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. — Их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. Источник возможного заражения устанавливают в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены.

— Видимых нарушений в работе пищеблока не выявлено. Были взяты пробы для лабораторных исследований. Предварительно, результат будут готовы завтра, — отмечают специалисты санслужбы.

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