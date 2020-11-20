Три сотрудника БГАИ ушли на забастовку 1 20.11.2020, 19:26

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фото: Еврорадио

Они говорят, что не могут как ни в чем не бывало ходить на работу.

Три специалиста Центра экспериментальной режиссуры Академии искусств написали уведомления на имя ректора о начале забастовки. «До тех пор, пока не будет остановлено насилие в отношении мирных граждан со стороны силовых структур, пока виновные в пытках не понесут наказания…»— перечисляет свои условия ведущий специалист и режиссёр Юлия Ольшевская.

Юлия рассказывает Еврорадио, что решение о забастовке у неё появилось давно, но главным триггером стали события прошлой недели — смерть выпускника Академии искусств Романа Бондаренко.

- После смерти Ромы и событий в воскресенье я решила, что не выйду на работу, — поясняет Юлия Ольшевская.

Уведомление о забастовке / Еврорадио

Режиссёр добавляет, что в последнее время в Академии искусств усилилось давление на преподавателей и студентов. Юлия с коллегами подписывала письма в защиту отчисленных, пыталась встретиться с ректором.

После того как сотрудники ЦЭР подписали уведомления о приостановке работы, их вызвали на беседу к проректору Светлане Винокуровой.

— Конечно, диалог с ней не состоялся. Моих коллег пытались заставить подписать документы, якобы они осведомлены о статьях о забастовке из Трудового кодекса. Они отказались. Я на беседу пока не ходила, — добавляет Ольшевская.

В ответ на забастовку декан сообщил специалистам, что, вероятнее всего, их Центр экспериментальной режиссуры будет расформирован. Он был создан в декабре 2012 года согласно протоколу поручений Лукашенко.

ЦЭР Академии искусств — это экспериментальная сценическая площадка для студентов старших курсов и студентов магистратуры БГАИ специализации “Режиссура”. Юлия Ольшевская рассказывает, что сотрудники ЦЭР помогали молодым режиссёрам получить гранты Минкульта, участвовать в лабораториях, международных фестивалях и мастер-классах.

— Я проработала в Академии искусств пять лет. Когда подписывала заявление, то была готова к ответным шагам администрации. Но не могу и дальше как ни в чем не бывало продолжать ходить на работу, — говорит Юлия.

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