Pfizer и BioNTech подали заявку на ускоренную регистрацию вакцины от COVID-19 3 20.11.2020, 19:35

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фото: svensimon/picture alliance

Разрешение на применение вакцины может быть выдано уже в декабре.

Американский фармацевтический производитель Pfizer и немецкая компания BioNTech – создатели вакцины от коронавируса, которая в ходе клинических испытаний продемонстрировала эффективность на уровне 95% - подтвердили, что в пятницу, 20 ноября они подают федеральному ведомству США запрос на ускоренную регистрацию своей вакцины. Беспрецедентная скорость объясняется стремительным ростом числа заражений COVID-19 по всему миру и в Соединенных Штатах, передает «Голос Америки».

Вторая волна пандемии уже поразила многие страны, вынудив правительства вернуться к карантинному режиму, остановке работы предприятий и закрытию школ. Все эти ограничения уже вводились в начале 2020 года и нанесли значительный урон мировой экономике.

Первые признаки надежды на скорую победу в борьбе с пандемией могут появиться уже в эту пятницу, когда Pfizer и BioNTech направят запрос на ускоренную регистрацию вакцины в Управление по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA).

«Разработанная нами безопасная и эффективная вакцина актуальна, как никогда, - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, - Подача документов (на регистрацию вакцины) в США является важной вехой на пути к поставкам вакцины от COVID-19 по всему миру».

По словам научного руководителя операции по разработке вакцины в США, FDA даст добро на начало вакцинирования, скорее всего, уже в декабре.

Еще одна вакцина, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, тоже оказалась безопасной и эффективной, согласно итогам небольшого исследования, в котором участвовали пожилые люди.

В пятницу китайская компания Sinopharm сообщила, что разработанную ею экспериментальную вакцину уже получили почти миллион человек, включая госслужащих и студентов, отправляющихся на учебу за границу.

Энтони Фаучи, ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям в США, приветствовал результаты испытаний вакцины от Pfizer и BioNTech, заявив в интервью «Франс-Пресс», что полученные данные превзошли его ожидания.

«Сама идея того, что у нас есть вакцина с коэффициентом эффективности в 94,5% потрясает и впечатляет», - подчеркнул эксперт.

Компания Moderna, разработавшая еще одну вакцину, в клинических испытаниях которой приняли участие более 30 000 человек, ожидает, что к концу года США будут располагать примерно 20 миллионами доз препарата.

Фаучи развеял опасения, связанные с беспрецедентной скоростью, с которой Pfizer и Moderna разработали и испытали свои вакцины.

«Скорость разработки не оказала негативного влияния ни на безопасность, ни на научную достоверность», - заверил доктор Фаучи. По его словам, скорость разработки стала результатом «выдающихся научных достижений в сфере данных типов вакцин».

Комментируя в Твиттере сообщение о скором начале поставок вакцины от Moderna, избранный президент Джо Байден назвал этот прорыв обнадеживающим, однако призвал американцев продолжать носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

Действующий президент Дональд Трамп ранее напомнил, что вакцина была разработана благодаря работе его администрации.

«Пожалуйста, помните, что все эти великие открытия, которые положат конец китайской заразе, были совершены во время моего правления!» - написал Трамп в Твиттере.

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