Минчане выставили лампадки вдоль проспекта Независимости 1 20.11.2020, 19:45

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Не забудем, не простим!

Минчане выставили лампадки вдоль проспекта Независимости, сообщает телеграм-канал «Баста».

Напомним, что сегодня тысячи белорусов пришли проститься с погибшим от рук лукашистов 31-летним Романом Бондаренко. Прощание c Героем Беларуси проходило в храме Воскресения Христова, а затем его похоронили на Северном кладбище Минска.

Bечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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