Минчане выставили лампадки вдоль проспекта Независимости1
- 20.11.2020, 19:45
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Не забудем, не простим!
Минчане выставили лампадки вдоль проспекта Независимости, сообщает телеграм-канал «Баста».
Напомним, что сегодня тысячи белорусов пришли проститься с погибшим от рук лукашистов 31-летним Романом Бондаренко. Прощание c Героем Беларуси проходило в храме Воскресения Христова, а затем его похоронили на Северном кладбище Минска.
Bечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.
Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.