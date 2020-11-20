Санду потребовала полного вывода российских войск из Приднестровья 1 20.11.2020, 20:20

Майя Санду

Фото: EPA

Избранный президент Молдовы озвучила свои принципиальные позиции в отношениях с Москвой.

Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости полного вывода российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Уверена, что мы найдем формат решения конфликта [в Приднестровье]. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдавии», — подчеркнула она.

Она добавила, что выступает против федерализации Молдовы.

«Я верю, что однажды появится геополитическая возможность для воссоединения Молдовы, и мы должны быть готовы к появлению этого. Но в любом случае это должно быть мирное решение», — заявила Санду. Сейчас Приднестровье представляет собой регион, который «откололся» от страны и куда не могут попасть даже представители властей Молдавии, отметила она.

В то же время Санду намерена разблокировать экспорт в Россию ряда товаров, который был закрыт после подписания Молдавией Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС. «Есть компании, для которых важен российский рынок», — пояснила она.

Более того, она хочет обеспечить гражданам Молдовы, пребывающим в России, достойные условия работы и социальную защиту в стране.

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