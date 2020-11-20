Систему Лукашенко сильно шатает изнутри 7 20.11.2020, 20:27

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Фото: ТАСС

Надо дожимать!

Благодаря слитому разговору Эйсмонт и Баскова можно понять несколько важных вещей, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь»:

1. Систему сильно шатает изнутри. Кто-то сливает уже даже такую информацию. Надо дожимать!

2. Вниманию мирных партизан! Лукашизм действительно боится наших символов. Боится настолько, что аж целый пресс-секретарь самопровозглашенного ездит по ночам на бусе их срезать под присмотром ОМОН-а. В прессе же активно освещается дезинформация о том, что это мирные граждане, которые против символики, делают, а все силы коммунальщиков брошены, вместо выполнения их прямых обязанностей, на борьбу с бчб-символикой.

Боятся они, видимо, потому, что это еще один способ показать, что нас большинство.

«Следовательно, ленточки и другие бчб-символы должны появляться в каждом дворе!

Удачи, дорогие партизаны!», — пишет телеграм-канал.

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