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Сим сим, Хартия 97!
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Систему Лукашенко сильно шатает изнутри

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  • 20.11.2020, 20:27
  • 10,472
Систему Лукашенко сильно шатает изнутри
Фото: ТАСС

Надо дожимать!

Благодаря слитому разговору Эйсмонт и Баскова можно понять несколько важных вещей, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь»:

1. Систему сильно шатает изнутри. Кто-то сливает уже даже такую информацию. Надо дожимать!

2. Вниманию мирных партизан! Лукашизм действительно боится наших символов. Боится настолько, что аж целый пресс-секретарь самопровозглашенного ездит по ночам на бусе их срезать под присмотром ОМОН-а. В прессе же активно освещается дезинформация о том, что это мирные граждане, которые против символики, делают, а все силы коммунальщиков брошены, вместо выполнения их прямых обязанностей, на борьбу с бчб-символикой.

Боятся они, видимо, потому, что это еще один способ показать, что нас большинство.

«Следовательно, ленточки и другие бчб-символы должны появляться в каждом дворе!

Удачи, дорогие партизаны!», — пишет телеграм-канал.

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