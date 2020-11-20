Ученые назвали шесть правил крепкого иммунитета 3 20.11.2020, 21:10

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Они очень простые и важные в период пандемии.

Иммунитет может быть укреплен с помощью полезной микрофлоры, а для этого ее необходимо поддерживать. Для этого ежедневный рацион питания должен включать сырые, тушеные овощи и зелень, пишет orthodox.od.ua.

Источником клетчатки - ценного соединения, служат овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб, фасоль, горох, чечевица и некоторые другие продукты.

Мало просто придерживаться здорового питания, необходимо в день употреблять не менее 1,5 литров воды.

Важно не допускать нарушения биоритмов и выделять для сна положенные организму 7-8 часов.

Избегать диет, так как возвращение к прежнему режиму питания приведет к восстановлению веса. Помимо этого диета считается стрессом для организма, а это сказывается на иммунитете.

Важно поддерживать микрофлору, употребляя такие продукты как йогурт, кефир, айран, квашеную капусту, моченые яблоки, свеклу, морковь.

Кроме прочего необходимо вести активный образ жизни и выполнять физические упражнения, а также чаще бывать на свежем воздухе.

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