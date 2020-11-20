Как дроны принесли победу Азербайджану 20.11.2020, 21:42

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Мнение военного эксперта.

Особенностью последнего конфликта в Нагорном Карабахе стало использование беспилотников во время боев. Почему выгодно использовать эту технику и какую роль сыграли беспилотники в боевых действиях в Нагорном Карабахе, телеканалу "Настоящее время" рассказал военный эксперт Олег Катков.

– Бесспорно, революция дронов произошла. Потому что армяно-азербайджанский конфликт – это был первый конфликт практически равных по силе государств за спорные территории. И в нем главную скрипку сыграли беспилотные системы.

Надо учитывать, что Азербайджан имел очень сложные условия для наступления. Это горная местность, которая окружена многоуровневой обороной на многие километры. Мы говорим о долговременных огневых точках, "Робокопах", об усиленной ПВО, о станциях РЭП. Несмотря на все это, Азербайджан выполнил свою задачу.

Это было, с точки зрения всей тактики, построено на создании так называемого разведывательного ударного контура, когда беспилотник не только видит цель и уничтожает ее. Он еще и передает за минимальное время его точные координаты на средства поражения – на артиллерию, на высокоточные боеприпасы, на все что угодно. В данном случае она показала максимальную эффективность. То, что сделала армия Азербайджана, за последние годы никто в мире не повторял.

– Беспилотники – это лучше или хуже обычной авиации?

– В любом случае все современные тенденции мира говорят, что все переходят на беспилотники. Потому что время тех немного неуклюжих беспилотников, которые были в начале 90-х, закончилось. Сейчас речь идет о том, что создаются беспилотные истребители. И общая концепция заключается в том, что даже те истребители, которые есть, тот же F-22 Raptor, он будет беспилотным. И рядом с ним будут лететь три-четыре полностью беспилотных летательных аппарата. То есть мы делаем опционально управляемые истребители и беспилотники, которые будут полностью беспилотно управляемыми системами.

– Я правильно понимаю, что это может быть и дешевле и эти удары могут быть точнее, или нет?

– Дело в человеческих жизнях. Когда мы используем беспилотник, мы рискуем только железякой. Железо можно сделать еще. Оно не так дорого, как кажется. Ценнее жизнь пилота, как и любая другая человеческая жизнь. А [жизнь] пилота еще – это дорого. Подготовить пилота – это безумные деньги. С точки зрения банальной экономии. Их ценят не только как жизни, но и как подготовленных специалистов. Потому что подготовка профессионального пилота – это лет десять. Поэтому его утрата будет просто невосполнима в ближайшей перспективе.

– То есть современные беспилотники могут противостоять современным армиям, методам противовоздушной обороны, я правильно понимаю?

– Они берут на себя все задачи, которые сейчас выполняет обычная пилотируемая авиация. Речь идет не только о том, чтобы уничтожать наземные цели, но и их разведывать и минимизировать время от их выявления до их уничтожения. По сути дела, пилот так сделать не может. Сейчас вся система современного вооружения строится на том, чтобы видеть дальше, стрелять дальше и стрелять точнее. И беспилотник, который может в воздухе находиться 24 часа, в данном случае он гораздо эффективнее. Там нет пилота, который может устать, там нет человеческих ошибок.

– А что касается карты боевых действий? Традиционные методы ведения войны уже в прошлом будут? Не будет передовой, не будут задействованы уже танки? Будет ли меньше количество жертв среди гражданского населения?

– Нужно понимать, что любой конфликт – это баланс всех сил и средств, которые есть в армии. Выигрывают войну не одни беспилотники, выигрывает войну комплекс всех вооружений, которые есть в армии. Какой бы у нас ни был беспилотник, как бы он далеко цели не видел, если у нас нет средств поражения, которые могут достать эту цель – он бесполезен. Поэтому нельзя ставить во главу угла только беспилотники. Необходимо параллельно развивать беспилотную авиацию, необходимо развивать наземную компоненту. То есть, артиллерию, дальнобойные высокоточные ракетные комплексы. Слава Богу, сейчас появляется высокоточное оружие, действительно высокоточное, которое попадает с минимальным разбросом. Это минимизирует потери среди мирного населения.

– Азербайджану помогали турецкие беспилотники. А кто еще на мировой арене лидер среди тех, кто разрабатывает и изготавливает беспилотники, какие страны?

– Кроме турецких беспилотников, Азербайджан купил довольно большое количество израильских беспилотников, и более того, он даже локализировал производство барражирующих боеприпасов у себя. Сейчас общепризнанными лидерами являются несколько стран. Это США, это Израиль, и сейчас очень сильно вырвалась Турция, с помощью своих Bayraktar TB2. Они сделали прорыв на мировой арене и на поле боя с помощью своих беспилотников.

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской республики". За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.

"Нагорно-Карабахская республика" официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая настаивает, что "НКР" должна быть независимой. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.

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