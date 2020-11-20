Кричев почтил память Героя Беларуси Романа Бондаренко 20.11.2020, 22:40

Герои не умирают!

Жители города Кричева почтили память Героя Беларуси Романа Бондаренко в святом для всех кричевлян месте — мемориале «Умираю, но не сдаюсь!».

Об этом сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

Напомним, что сегодня тысячи белорусов пришли проститься с погибшим от рук лукашистов 31-летним Романом Бондаренко. Прощание c Героем Беларуси проходило в храме Воскресения Христова, а затем его похоронили на Северном кладбище Минска.

Bечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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