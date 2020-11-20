«Мы выходим, Беларусь будет свободной!» 20.11.2020, 23:25

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По всей стране прошли акции памяти и солидарности.

Как сообщают onliner.by, НЕХТА и «Баста!», по всей Беларуси проходят вечерние акции памяти и солидарности. Белорусы вспоминают убитого лукашистами Романа Бондаренко, с которым сегодня простилась страна.

«Спи спокойно, Рома! Мы выходим. Беларусь будет свободной!» — отмечает Telegram-канал.

Как сообщалось ранее, тысячи белорусов пришли проститься с погибшим от рук лукашистов 31-летним Романом Бондаренко. Прощание c Героем Беларуси проходило в храме Воскресения Христова, а затем его похоронили на Северном кладбище Минска.

Напомним, вечером 11 ноября Романа жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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