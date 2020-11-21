«Началась борьба за выживание»: три версии телефонных сливов от отставного полковника КГБ Валерия Костки 65 21.11.2020, 8:48

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фото: belsat (youtube)

Переговоры ближайшего окружения Лукашенко появились в Сети не просто так.

Бывший полковник КГБ Валерий Костка прокомментировал «Белорусскому партизану» сливы аудиозаписей разговоров ближайшего окружения Лукашенко:

- Сливы телефонных разговоров ближайшего окружения Лукашенко появились не просто так. Существуют три основных версии.

Версия первая. Большинство наших коллег обратило внимание, что сливы произошли накануне визита Сергея Лаврова. Лукашенко обещал Путину «конституционную реформу», чтобы успокоить общество, однако за три с половиной месяца ему не удалось выполнить обещание.

Поэтому перед приездом Лаврова выбрасываются аудиозаписи – чтобы лишить Лукашенко всяких аргументов в разговоре с посланцем Путина: сейчас Кремль будет указывать – Лукашенко будет выполнять.

Вторая версия тоже имеет право на жизнь. Если посмотреть на последние совещания с участием Лукашенко, то замечаем, что Эйсмонт сидит третьей слева от Лукашенко, и только четвертым сидит председатель КГБ!

Получается, что пресс-секретарь Лукашенко в табеле о рангах уже выше председателя КГБ. Такое положение вещей могло не понравится белорусским спецслужбам: Эйсмонт звонит и Барсукову, и министрам и дает указания, предлагает «Масакру».

Она уже чувствует себя вторым президентом – тоже нелегитимным, но вторым. Это могло вызвать раздражение и вызвать этот вброс – как удар по Эйсмонт.

Третья версия: все идет к своему логическому завершению. Рано или поздно начнутся большие разборки: кто виноват и кто чем занимался. Тут прослеживается тенденция всю вину возложить на балабов, карпенковых, барсуковых – подставить конкурирующее ведомство среди спецслужб.

Этот слив наносит удар и по ближнему кругу Лукашенко, и по МВД. Как пауки в банке, спецслужбы начали борьбу за выживание: кормовая база закончилась, начинают жрать друг друга.

Вот три основных версии: ФСБ, КГБ и внутренние разборки.

- Записи достоверные или есть основания подозревать фейки?

- Конечно, можно подозревать и фейковый вброс. Но вопрос в том, КАК ПОДДЕЛАТЬ ГОЛОСА, КАК ПОДДЕЛАТЬ МАНЕРУ БЫТОВОГО ОБЩЕНИЯ, УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТА главных действующих лиц?

Маловероятно, что подделкой записей занимались телеграм-каналы или еще кто-то – они далеки от внутренней кухни окружения Лукашенко.

Допустим, это фейки. Один фейк, второй фейк – раз этим кто-то занимается, значит, это делается с определенной целью. И смысл заключается не в том, чтобы прославить Наташу Эйсмонт, это удары по всей системе Лукашенко, или по структуре МВД – это целенаправленная работа. И я думаю, что этим занимается тот, кто контролирует все телефонные разговоры.

Мы пришли все-таки к выводу, что это не фейк, а реальность. Вот только кто за этим стоит – с ходу ответить не получится. Нужно проводить расследование, а у нас никаких возможностей провести расследование нет.

Мы высказываем версии, которые путем следствия надо либо подтверждать, либо опровергать.

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