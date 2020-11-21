Эксперты: Спецслужбы ведут игру против ближайшего окружения Лукашенко 10 21.11.2020, 8:32

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Фото: ТАСС

Что стоит за публикацией переговоров Эйсмонт, Баскова и Шакуты?

18 ноября в сети появилась запись телефонного разговора, на которой, как предполагают, могут звучать голоса Дмитрия Баскова и Дмитрия Шакуты, которые обсуждают события недельной давности во «дворе перемен», где был схвачен Роман Бондаренко.

19 ноября было опубликована очередная подборка аудио. На этот раз на записях звучат голоса, похожие на голоса Баскова и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.

Мужской и женский голос обсуждают поездки по минским дворам и при этом упоминают такие известные фамилии как Караев, Барсуков, Шахраев, Захаров.

«Возможно, другие силы не устраивает влияние Эйсмонт»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии udf.by отметил, что, что подлинность записей может определить экспертиза.

Но если опубликованные телефонные разговоры были реальными, о чем может свидетельствовать их появление в сети?

«Скорее всего, запись могли сделать только представители спецслужб. И если Лукашенко говорил, что по Минску срезать флаги ходило 500 дружин, то из разговоров следует, что дружина могла быть всего одна. И состояла она из топ-чиновников. Что демонстрирует уровень его народной поддержки», – сказал Казакевич.

Он не исключает, что слив записей может быть игрой каких-то сил против упоминаемых в связи с скандалом чиновников.

«Та же Эйсмонт стала очень влиятельным человеком из-за близости к первому лицу. Возможно, другие силы не это не устраивает», – отметил Казакевич.

В качестве конспирологической теории он предположил, что за публикацией записей могли стоять российские спецслужбы.

Раскроют ли убийство Романа Бондаренко?

«Однозначно раскроют. Вопрос: когда? С учетом количества видеоматериалов (инцидент во дворе, погрузка Бондаренко в машину), появление аудиозаписей, наверное, есть фиксация того, что происходило в РУВД, можно утверждать, что раскрыть это преступление не составляет труда. Вопрос в наличии политической воли. Очевидно, что власти сейчас не заинтересованы, чтобы давать этому делу ход», – сказал Казакевич.

Почему он так считает?

«Это будет удар по силовым структурам. Это покажет, что карт-бланш на подавление протестов не бесспорный, что могут быть исключения, что исполнители могут быть поставлены под удар. Это не в интересах власти и ведомства, которое стояло за людьми, участвовавшими в инциденте. Думаю, дело будут стараться замять. Виновные будут названы при новой власти», – полагает Казакевич.

«Многое будет зависеть от того, кто нанес смертельные травмы – насколько они близки к руководству страны»

Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб отметил, что по его мнению за прослушкой и сливом телефонных разговоров стояли спецслужбы.

«В стране 8-9 спецслужб, которые могут прослушивать разговоры подозреваемых в совершении или подготовке преступлений. Но это официально, с санкции прокурора. Неофициально конечно могут и без разрешения. Правда, это не будет являться доказательством в суде», – сказал Гриб.

Он вполне допускает, что слить записи могли не с отмашки руководства какого-то ведомства, а это мог сделать один человек.

«Почему нет? Он мог сделать это, имея доступ к записям», – отметил Гриб.

Что генерал-лейтенант милиции в отставке думает о перспективах раскрытия убийства Романа Бондаренко?

«Никаких сложностей в раскрытии этого убийства нет. Можно рассматривать три этапа. Первый этап: задержание Бондаренко во дворе его дома, где его сбили с ног.

Уже там ему могли причинить тяжкую травму. Второй этап: тяжкую травму могли причинить в микроавтобусе. Третий момент: травму могли причинить в райотделе», – считает Гриб.

Но по последнему этапу у него больше вопросов, чем по другим.

«Если доставленный подозреваемый имеет телесные повреждения или находится в плохом состоянии, дежурные в РУВД согласно инструкции не должны его принимать. Он должен быть отправлен в больницу: или самими сотрудниками или на скорой. Если Бондаренко приняли в РУВД, то в каком он был состоянии? Это просто рассуждения бывшего работника МВД и юриста», – сказал Гриб.

Он не считает проблемой найти виновных.

«Наверное же, известно, кто доставлял его в милицию, кто принимал, кто скорую вызывал. Все же лежит на поверхности», – отметил Гриб.

Но накажут ли виновных?

«Трудно сказать. Многие люди за последнее время были избиты, искалечены, есть убитые, но что-то не слышно, чтобы возбуждались уголовные дела, и кто-то за это был привлечен к ответственности. Многое в этом случае будет зависеть от того, кто нанес смертельные травмы – насколько они близки к руководству страны», – считает Гриб.

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