Валерий Карбалевич: Кто записывал и сливал Эйсмонт и Баскова? 21.11.2020, 9:58

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Валерий Карбалевич

Из публикации скандальных переговоров можно сделать несколько выводов.

В последние дни телеграм-каналы один за другим выкладывают аудиозаписи телефонных разговоров, в которых слышны голоса, похожие на голоса людей, близких к Лукашенко (якобы Дмитрий Басков разговаривает с Дмитрием Шакутой и Натальей Эйсмонт). Сам Лукашенко был вынужден отреагировать и пообещал сказать правду на следующей неделе, пишет в статье на «Радыё Свабода» политический обозреватель Валерий Карбалевич.

Содержание переговоров очень неприятно властям. По словам Лукашенко, им понадобится целая неделя, чтобы подготовить версию, которая выглядела бы правдоподобно и обеляла бы людей, чьи голоса слышны на аудиозаписях. Самый простой ответ на эти сливы - все неправда, ложь, это монтаж западных спецслужб. Но чтобы довести это, не нужно ждать целую неделю.

В современную эпоху опередить соперника на несколько дней - значит выиграть информационную войну. А версия, озвученная через неделю, никого не заинтересует. К тому же репутация Лукашенко и его ближайшего окружения очень низкая. Поэтому что бы они ни говорили, большинство населения будет воспринимать с точностью до наоборот.

Первый вопрос, который возникает: кто записывал и сливал? Белорусские спецслужбы в пику Лукашенко? Вероятно, но люди, которые это сделали, рискуют жизнью. Такое не прощается. Тем более что их не так уж и сложно вычислить.

Российские спецслужбы? Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин постоянно разоблачает западные заговоры против Беларуси. Трудно представить, что российские спецслужбы сливали информацию телеграмм-каналу «Нехта», который в Москве считается главным проводником «цветной революции» в Беларуси.

Западные спецслужбы? Более вероятно.

Слитые телефонные разговоры очень похожи на правду. Судя по всему, слушают председателя федерации хоккея Дмитрия Баскова. Именно голос, похожий на его, слышен на обеих аудиозаписях.

Что мы узнали из этих записей, если они правдивы? Что федерация хоккея Беларуси, а также хоккейная команда Лукашенко - это не только хоккей. Это «крыша» для каких-то боевых групп по расправам с оппонентами Лукашенко. На фоне разговоров о переносе ЧМ-2021 из Беларуси в другую страну эта информация очень актуальна.

Еще один важный вывод. Белорусскую оппозицию долгое время описывали словами классика: узок круг этих революционеров, ужасно они далеки от народа.

То же самое можно сказать и о ближайшем окружении Лукашенко. Только слово «революционеры» следует заменить словом «реакционеры». Посмотрите, кто наводит «порядок» во дворах столицы: пресс-секретарь Лукашенко, отвечающая за идеологическую работу в государстве, председатель федерации хоккея, замминистра внутренних дел. Под крышей и под контролем главы Службы безопасности Лукашенко и главы МВД. Больше некому? Не хотят обременять ОМОН, дабт ему отдохнуть в будние дни? И получается, что омоновцев заменить некому?

Сами участники операции считают ее приключением, шуткой, «развлечением». Так, поехать по городу под охраной милиционеров «побалдеть» с вином «Массандра». А кто будет сопротивляться, то «забирать» и «паковать» в багажник. Все это с веселым смехом. На фоне убийства Рoмана Бондаренко это выглядит особенно зловеще.

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