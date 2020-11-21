С курсами валют в Беларуси происходит что-то странное 21.11.2020, 10:23

Чего ждать от доллара на следующей неделе?

С долларом в Беларуси происходит что-то необъяснимое. Долгое время он дешевел, потом принялся дорожать, теперь снова дешевеет. Одним словом, хочется какой-то определенности, а ее нет, пишет infobank.by.

Поэтому издание рассказывает, чего стоит ждать от американской валюты в ближайшем будущем.

Курс доллара сегодня определяют следующие факторы:

цены на нефть (находятся почти на максимумах)

политическая ситуация в США (вроде бы стабилизировалась)

экономическая ситуация в РФ (оставляет желать лучшего)

На следующей неделе никаких серьезных перемен ни в России, ни в США не намечается. Поэтому главную роль в движении курсов валют будет играть нефтяной фактор. Если нефть примется дешеветь, то доллар подорожает, и наоборот.

Но дело в том, что на международных рынках царит оптимизм, а это, с большой вероятностью будет толкать нефть вверх. И, вполне возможно, что доллар продолжит понемногу дешеветь.

Накануне выходных Банк России снизил курсы валют:

доллара — на 25,07 копейки, до 76,012 RUB

евро — на 8,41 копейки, до 90,2643 RUB

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 20 ноября выглядят следующим образом:

курс доллара уменьшился на 0,0042 (-0,16%), до 2,5522 белорусского рубля

евро подорожал на 0,0014 (+0,05%), до 3,0300 белорусского рубля

российский рубль стал дороже на 0,0047 (+0,14%). В итоге, за российскую валюту дают 3,3559 белорусского рубля, за сотню.

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