СМИ: Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря США

СМИ: Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря США2
- 21.11.2020, 10:42
- 4,800
Фамилию назвал чиновник из администрации экс-президента Барака Обамы.
Избранный президент США Джо Байден определился, кого назначит на пост госсекретаря. Об этом со ссылкой на источники сообщил The Hill (перевод - РБК).
По словам бывшего чиновника из администрации экс-президента США Барака Обамы, на пост главы внешнеполитического ведомства претендует «дипломат-ветеран и давний союзник Байдена» Тони Блинкен. Ожидается, что имя кандидата объявят на следующей неделе, пишет The Hill.
58-летний Блинкен занимал пост заместителя госсекретаря с 2015 по 2017 годы и был заместителем советника по нацбезопасности с 2013 по 2015 годы при Обаме. Во время предвыборной кампании Байдена он консультировал кандидата в президенты по вопросам внешней политики.
Как пишет Axios, до этого фаворитом на этот пост считалась экс-советник по национальной безопасности при администрации Обамы и бывший полпред в ООН Сьюзан Райс. Однако Байден решил отказаться от ее кандидатуры из-за давнего конфликта между Райс и заседающими в сенате республиканцами. При этом экс-советник все еще может занять другую должность в команде нового президента.
Ранее в ноябре Байден уже анонсировал претендентов на ключевые посты в его администрации после инаугурации. Бывший советник кандидата-демократа Рон Клайн должен возглавить аппарат Белого дома.
Основным претендентом на пост главы Пентагона является бывший заместитель министра обороны по политическим делам в первой администрации Обамы Мишель Флорной. Она занималась вопросами нераспространения ядерного оружия еще при Билле Клинтоне.