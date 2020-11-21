В «Великом камне» произошел пожар

В «Великом камне» произошел пожар2
- 21.11.2020, 12:11
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Повреждено имущество Китайско-Белорусского индустриального парка.
ЧП произошло на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».
По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть накануне в 05:02 — возгорание произошло в складском здании, передают naviny.by.
Огнем уничтожены воздушный котел и 300 литров масла в пластиковой емкости, повреждены сэндвич-панели и имущество, закопчены соседнее помещение и имущество в нем.