В «Великом камне» произошел пожар 2 21.11.2020, 12:11

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Иллюстрационное фото

Повреждено имущество Китайско-Белорусского индустриального парка.

ЧП произошло на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть накануне в 05:02 — возгорание произошло в складском здании, передают naviny.by.

Огнем уничтожены воздушный котел и 300 литров масла в пластиковой емкости, повреждены сэндвич-панели и имущество, закопчены соседнее помещение и имущество в нем.

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