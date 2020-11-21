Европейские СМИ жестко высказались о ЧМ по хоккею в Минске 8 21.11.2020, 13:04

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Лидеры мнений в ЕС требуют немедленной отмены этого мероприятия.

Совет Международной федерации хоккея на этой неделе должен был решить, переносить ли чемпионат мира из Беларуси в другую страну, но лишь заслушал доклад экспертной комиссии. Нерешительность руководства ИИХФ привела к бурной реакции в самых популярных европейских СМИ, ярко высказывавшихся о возможности проведения турнира в Минске, пишет tut.by.

Известный шведский журналист Пер Бюрман написал колонку для ведущей шведской газеты Aftonbladet. Он считает, что ситуация с чемпионатом в Минске вполне однозначна.

«Не понимаю, почему еще идет какое-то обсуждение? Абсолютно очевидно, что невозможно проводить турнир в стране, в которой государство терроризирует протестующих, а глава федерации хоккея, по всей вероятности, связан с карателями.

Рене Фазель, Андерс Ларссон (глава Шведской федерации хоккея) и другие руководители навлекут на себя вечный позор, если решат оставить чемпионат мира в Беларуси», — пишет Бюрман.

Он считает, что спортивные соревнования не должны проводиться в странах, где не соблюдаются права человека, также раскритиковав решения отдать Олимпиаду Китаю, а чемпионат мира по футболу — Катару.

«Этим летом Беларусь потрясло восстание людей, которые больше не могут выносить угнетение, несправедливость и отсутствие элементарных прав человека. Прошли массовые акции протеста. Ответ режима на них был прост: насилие. Ежедневно появляются сообщения о терроре по отношению к демонстрантам и даже о смертях. Последний случай — гибель 31-летнего Романа Бондаренко. Говорят, что во время его избиения присутствовал глава федерации хоккея Дмитрий Басков, поддерживающий действия силовиков.

В такой ситуации неприемлемо даже думать о возможности проведения чемпионата в Минске.

Рене Фазель все больше напоминает хоккейного Зеппа Блаттера (экс-президент ФИФА, покинувший свой пост из-за обвинений в коррупции). После Совета ИИХФ он лишь выжал из себя несколько ни к чему не обязывающих фраз про важность чемпионата для Международной федерации. Про страдания белорусского народа Фазель не произнес ни слова», — пишет Бюрман, в конце статьи еще раз призвав перенести чемпионат из Беларуси.

На страницах Aftonbladet также высказался и легендарный шведский хоккеист Петер Форсберг.

«Судя по той ситуации, которая складывается, ехать в Беларусь и играть там чемпионат мира, будет неуместно», — отметил Петер.

Журналист одной из популярнейших газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung Кристоф Бекер считает, что проводить сейчас чемпионат в Беларуси невозможно. В своей колонке он также приводит слова трехкратной призерки Олимпиад и главы Белорусского фонда спортивной солидарности <>BАлександры Герасимени.

«Что еще должно произойти, чтобы мир осознал, что этот чемпионат не будет праздником или поводом для гордости? — спрашивает Александра Герасименя. В ее фонде собрались выдающиеся спортсмены, задача которых — обратить внимание на жестокость и несправедливость, которым белорусский народ подвергается ежедневно с девятого августа.

«С августа погибли девять человек, — пишет Александра Герасименя, — более 400 подверглись пыткам, более 27 тысяч арестованы. «Минск-Арену» можно было дважды заполнить заключенными», — отмечает Александра.

В среду Международная федерация хоккея отменила 18 турниров, но это не коснулось чемпионата в Минске. Федерация под руководством Рене Фазеля продолжает тянуть время. Это время она дает Лукашенко и его ставленникам — время для новых арестов. Фонд Александры Герасимени несколько раз предупреждал ИИХФ и МОК о преследовании спортсменов. Только в начале этой недели чиновники из Швейцарии получили письма о роли Баскова в недавних событиях и тревожных подозрениях в отношении него. Но МОК продолжает расследование и пока не делает никаких выводов. А Фазель и Совет ИИХФ предпочитают ничего не решать. Они держат дверь для турнира в Минске открытой.

Фазель отмечает, что ситуация с чемпионатом требует очень тщательного анализа, а решения должны быть приняты с учетом текущей ситуации с безопасностью и пандемии коронавируса. При этом президент ИИХФ заявляет, что на данный момент провести турнир в Минске было бы невозможно.

ИИХФ, Фазель, такие игры с диктатурой обеспечивают пользу только чиновникам. Так было в Берлине в 1936-м году и в Аргентине в 1978-м. Сейчас история может повториться в Минске в 2021-м», — заключает Бекер.

Финский колумнист Веса Парвиайнен объясняет в статье для Iltalehti, почему Международная федерация хоккея не спешит отменять чемпионат.

«В среду ИИХФ опубликовала заявление с подробным описанием проблем, связанных с организацией чемпионата мира в Минске, но за обтекаемыми формулировками федерации удалось промолчать о том, как плачевно обстоят в Беларуси дела с правами человека. ИИХФ сохранила молчание о правительстве Лукашенко, который насмехается над законом и демократией. Причина такого бесхребетного поведения только одна — деньги.

Я имею в виду не коррупцию, потому что свидетельств наличия ее в ИИХФ у меня нет, а страховые требования, страховку. Если федерация отменит ЧМ самостоятельно, то страховки не будет. Эта ситуация знакома нам с весны, когда ИИХФ откладывала принятие решения по чемпионату мира в Швейцарии. Отмена турнира в одностороннем порядке означала бы потерю больших денег, поэтому нужно было ждать решения швейцарских властей.

С решением от белорусских властей все будет еще сложнее. Лукашенко не признает ни критики, ни серьезности ситуации с коронавирусом в его стране. Поэтому ИИХФ должна решить сама, отменять ли чемпионат мира. Возникает вопрос, почему федерация говорит только об отмене ЧМ, а не о его переносе из Минска в какую-нибудь демократическую и безопасную страну. Перенос имел бы больше преимуществ независимо от того, состоится турнир или нет. ИИХФ спасла бы свою репутацию, если бы оправдала свое решение западными ценностями», — отметил Парвиайнен.

Журналист датского издания DR Ларс Йоргенсен посвятил большой материал ситуации с правами человека и движению свободных спортсменов в Беларуси. Подробно он остановился и на возможности переноса чемпионата мира по хоккею из Минска. Колумнист воздержался от собственных выводов, но связался с главой Датской федерации хоккея Хенриком Бахом Нильсеном.

«Для меня наивысшую ценность имеет безопасность игроков и болельщиков. Мы видим, что с августа ситуация в Беларуси не улучшилась. И если подозрения относительно главы белорусской федерации подтвердятся, то это будет несовместимо с возможностью проведения чемпионата мира в Минске. Это будет как подливание масла в огонь. Но пока я слышал об этой информации только из СМИ. На Совете ИИХФ мы это не обсуждали», — считает Бах Нильсен.

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