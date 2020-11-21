Турция подготовила своих военных для отправки в Азербайджан 21.11.2020, 13:25

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Фото: Reuters

Сухопутные войска прошли специальную подготовку.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что военнослужащие страны готовы для отправки в Азербайджан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции.

«В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг. Сухопутные войска закончили подготовку», — отметил Акар.

Напомним, 17 ноября парламент Турции одобрил предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.

В соответствии с Конституцией Турции срок действия миссии определен одним годом.

В ночь на вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что ситуацию в регионе будут контролировать миротворческие войска из России и Турции. При этом в опубликованном Кремлем документе речь о турецких миротворцах не идет.

В то же время министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании Совместного центра по мониторингу ситуации с прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Согласно данным Минобороны РФ, совместный центр разместят на территории Азербайджан. В нем будут «собирать, обобщать и проверять информацию» о соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе.

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