Турция подготовила своих военных для отправки в Азербайджан
- 21.11.2020, 13:25
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Сухопутные войска прошли специальную подготовку.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что военнослужащие страны готовы для отправки в Азербайджан.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции.
«В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг. Сухопутные войска закончили подготовку», — отметил Акар.
Напомним, 17 ноября парламент Турции одобрил предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.
Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.
В соответствии с Конституцией Турции срок действия миссии определен одним годом.
В ночь на вторник, 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что ситуацию в регионе будут контролировать миротворческие войска из России и Турции. При этом в опубликованном Кремлем документе речь о турецких миротворцах не идет.
В то же время министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании Совместного центра по мониторингу ситуации с прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Согласно данным Минобороны РФ, совместный центр разместят на территории Азербайджан. В нем будут «собирать, обобщать и проверять информацию» о соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе.