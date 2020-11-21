Виктор Шендерович: Белорусы, десятки миллионов с надеждой смотрят на вас

Виктор Шендерович: Белорусы, десятки миллионов с надеждой смотрят на вас8
- 21.11.2020, 14:32
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Чем больше людей выходит на протесты, тем доступнее цена свободы.
Известный российский писатель и публицист Виктор Шендерович обратился к белорусам накануне Марша «Жыве Беларусь!», который пройдет в Минске в воскресенье, 22 ноября:
«У меня есть счастливая возможность сказать слова поддержи белорусам.
Счастливая — потому, что нас на самом деле очень много. Я думаю, что десятки миллионов россиян с сочувствием и тревогой наблюдают за вашей борьбой, за вашим потрясающим, свободным и ненасильственным выбором.
К сожалению, он ненасильственный только с вашей стороны. К сожалению, платить за свободу приходится дорого.
Станислав Ежи Лец говорил: «Цена, которую приходится платить за свободу, падает, когда растет спрос».
Чем больше вас выходит, чем настойчивые вы в своем требовании свободы, тем больше шансов, что удастся избежать большой, настоящей крови.
Тревожно за вас, но поверьте: нас десятки миллионов — тех, кто сочувствует вам и с надеждой смотрит на вас.
Жыве Беларусь!»