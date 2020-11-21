Виктор Шендерович: Белорусы, десятки миллионов с надеждой смотрят на вас 8 21.11.2020, 14:32

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Фото: ТАСС

Чем больше людей выходит на протесты, тем доступнее цена свободы.

Известный российский писатель и публицист Виктор Шендерович обратился к белорусам накануне Марша «Жыве Беларусь!», который пройдет в Минске в воскресенье, 22 ноября:

«У меня есть счастливая возможность сказать слова поддержи белорусам.

Счастливая — потому, что нас на самом деле очень много. Я думаю, что десятки миллионов россиян с сочувствием и тревогой наблюдают за вашей борьбой, за вашим потрясающим, свободным и ненасильственным выбором.

К сожалению, он ненасильственный только с вашей стороны. К сожалению, платить за свободу приходится дорого.

Станислав Ежи Лец говорил: «Цена, которую приходится платить за свободу, падает, когда растет спрос».

Чем больше вас выходит, чем настойчивые вы в своем требовании свободы, тем больше шансов, что удастся избежать большой, настоящей крови.

Тревожно за вас, но поверьте: нас десятки миллионов — тех, кто сочувствует вам и с надеждой смотрит на вас.

Жыве Беларусь!»

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