Врач объяснил, с какими симптомами коронавируса нельзя садиться за руль 21.11.2020, 14:50

4,852

Медик оценил состояние водителей с COVID-19.

Врач-невропатолог Алексей Пелепейченко рассказал, могут ли инфицированные коронавирусом люди водить автомобиль.

В эфире украинского телевидения он назвал симптомы коронавируса, которые могут быть опасными для водителей, сообщает Charter97.org.

«Если ты болеешь и ощущаешь такие симптомы, как повышение температуры, головная боль, общая слабость, сонливость, если есть нарушение сна — ни в коем случае нельзя садиться за руль. Это связано с тем, что у нас нет культуры вождения и культуры болезни, не умеют болеть, относиться с уважением к своим симптомам. Если человек болеет, и у него нет подтверждения на COVID-19, но есть насморк, слабость, снижение давления — это может привести к обморочному состоянию, может снизиться скорость реакции, принятия решений», — отметил медик.

По его словам, после перенесенной вирусной инфекции, в частности COVID-19, «пациенты имеют выраженные признаки астении, общей слабости, снижения работоспособности, и это влияет на быстроту принятия решений».

«Если к нам обращаются такие пациенты, мы не проводим профосмотр, но можем дать советы, как улучшить самочувствие, стоит ли садиться за руль. Также есть много других заболеваний, при которых нельзя садиться за руль. Также есть препараты, способные замедлить скорость реакции, поэтому перед приемом таких препаратов нужно внимательно читать инструкцию», — добавил врач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».