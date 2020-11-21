В Сети появились имена и адреса судей, запятнавших себя преступлениями против белорусов 19 21.11.2020, 15:05

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Фото: ТАСС

Разоблачение пособников лукашенковской хунты продолжается.

Телеграм-канал НЕХТА Live опубликовал имена и адреса судей, выносивших незаконные приговоры белорусам.

«Минимум 28 000 осужденных по «административкам» в Беларуси этими летом и осенью по политическим мотивам. Все – мирные люди, которые пользовались своим конституционным правом свободы собраний и свободы слова. Пародия на правосудие: когда на дело уходит 10-15 минут, свидетелей не слушают, доказательства отклоняют, не допускают адвокатов. Верят подложным ментовским рапортам, написанными под копирку, слушают свидетелей в балаклавах под вымышленными именами. Это все – про судей лукашенковских судов, позор мировой юстиции. У правового дефолта есть имя, много имен, и мы их назовем.

Штраф за БЧБ-зефирку, угроза конституционному строю лозунгом «Жыве Беларусь», суды над журналистами, ежедневные нарушения процессуальных норм – все это попадет в учебники и будет шокировать будущих юристов своей неправдоподобностью. Но это реальность, пока мы в этом живем. Многие белорусские судьи не следуют даже своим карательным законам – а только шевелениям усов, приказавшим покарать всех свободных граждан.

Мы будем называть всех псевдо-судей поименно, с адресами и фото (по ссылке с имени), а также с телефонами и мессенджерами. Назовем как минимум половину передовиков карательного конвейера. А если все у этого конвейера будут передовиками – то и всех», — пишет телеграм-канал.

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