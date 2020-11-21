Трогательное видео в память о Романе Бондаренко сняли минчане 3 21.11.2020, 15:56

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Герои не умирают!

Трогательное видео в память о Герое Беларуси Романе Бондаренко сняли жители минской Домбровки. Видео опубликовал телеграм-канал «Хартии-97».

Напомним, вечером 11 ноября Романа Бондаренко жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался, а вчера его похоронили.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

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