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Глава МИД Украины эмоционально отреагировал на заявление Лукашенко

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  • 21.11.2020, 16:06
  • 14,563
Глава МИД Украины эмоционально отреагировал на заявление Лукашенко

Дмитрий Кулеба не нашел слов комментировать бред белорусского узурпатора.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил фейспалмом на заявление Лукашенко о том, что спецслужбы США создали центр в Киеве и оттуда через интернет «раскачивают планету». Вот твит Кулебы:

«США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди», — заявил накануне Лукашенко.

В конце августа официальный Киев заморозил все контакты с Беларусью. Таким образом Украина выразила свое отношение к действиям белорусского режима.

«У нас все процессы и контакты с Беларусью поставлены на паузу. Мы следим за развитием ситуации. Если мы убедимся, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, их возобновят», — комментировал тогда это решение глава украинской дипломатии.

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