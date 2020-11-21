В Ереване прошел оппозиционный митинг на фоне визита российской делегации 21.11.2020, 16:25

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Фото: ТАСС

Участники акции требовали отставки премьер-министра.

Сторонники оппозиции собрались на митинг в центре Еревана, они выступают за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передают «РИА Новости».

Участники митинга собрались в центре столицы на площади Свободы. По данным издания, там находились сотни человек.

Во время митинга депутат от фракции «Процветающая Армения» (вторая по величине фракция в парламенте) Наира Зограбян заявила, что Пашинян «пытается удержать власть любой ценой».

«Он должен уйти как можно раньше, так как его нахождение у руля власти — это угроза национальной безопасности», — считает Зограбян.

Представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян заявил, что с помощью кадровых перестановок премьер-министр пытается отвлечь внимание оппозиции и ввести общество в заблуждение. По мнению Манукяна, премьер в этом не добьется успеха.

Накануне в отставку ушел глава Минобороны Армении Давид Тоноян, а за три дня до него — глава МИД Зограб Мнацаканян.

Во время митинга в Ереване представитель Верховного совета партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян представил «дорожную карту» оппозиции, которую предлагается реализовать после отставки Пашиняна. Она включает в себя пересмотр соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе и минимизацию «потерь Армении», внеочередные шаги по решению проблем в сферах здравоохранения, безопасности, экономике и других, возникших из-за войны, а также новые парламентские выборы.

Накануне в Ереване также прошел митинг оппозиции в поддержку требования отставки Пашиняна. Протестующие на своих автомобилях перекрыли движение на двух крупных проспектах столицы. Митинг разгоняли правоохранители.

Акции протеста против премьер-министра и соглашения по Нагорному Карабаху, которое кроме Армении подписали Россия и Азербайджан, начались в ночь на 10 ноября. Тогда протестующие ворвались в здание парламента и разгромили зал заседаний. Премьер-министра в это время в здании не было.

Пашинян признавал свою ответственность за сложившуюся ситуация в Нагорном Карабахе. По его словам, он понимает, что должен предстать перед судом армянского народа. При этом премьер заявил, что не собирается подавать в отставку, и указал на необходимость диалога с военными, оппозицией и правительством.

Он также представил план стабилизации ситуации в стране. Среди запланированного были реформа вооруженных сил, восстановление переговорного процесса по Карабаху и развитие института специализированных судей, который должен стать первым шагом к созданию антикоррупционного суда.

В Ереван 21 ноября для обсуждения гуманитарных задач, а также вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев, а также министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме ситуации в спорном регионе стороны обсуждали двусторонние отношения Москвы и Еревана, военно-техническое сотрудничество. Затем российская делегация направилась в Баку.

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