Виктор Бабарико: Спасибо за поддержку, которую я иногда слышу 4 21.11.2020, 16:42

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Кандидат в президенты обратился к белорусам.

Пресс-служба кандидата в президенты Виктора Бабарико опубликовала его письмо из СИЗО КГБ.

«Дорогие друзья! Прошу прощения за достаточно долгое молчание, но я ждал, что те, кто «заботится» о моем душевном спокойствии, всё же пропустят письма и открытки, но увы. Поэтому получается несколько странное общение.

В первый (и, надеюсь, единственный) раз в моей жизни я вынужден благодарить за поздравления и пожелания в мой ДР вас всех, не видя и не зная, кто и что мне писал в этот день.

И будучи всегда сторонником знания, я сейчас вынужден стоять на позиции веры. Веры в то, что есть люди, которые прислали мне свои поздравления и пожелания, те, кто остался в числе реальных и виртуальных друзей, кому небезразличны те мысли и поступки, обусловившие сегодняшнюю ситуацию.

По независящим от меня причинам я отказался отрезан от реального мира, но я уверен, что согласных со мной людей не стало меньше, чем их было до 18.06.2020 :)

Спасибо вам всем огромное за то, что сохранили веру в меня, в себя, в наших людей и в страну!

Спасибо за поддержку, которую я иногда слышу. Спасибо за теплоту, добро и заботу, которую вы демонстрируете в сегодняшней непростой ситуации.

А самое главное — спасибо за то, что вы все есть у меня, у моих родных и друзей, у своих любимых и близких, у нашей страны. Мы — вместе, значит, мы победим, и все у нас будет хорошо. Жыве Беларусь!»

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