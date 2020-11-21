Как жительница Барановичей добивалась теста на COVID-19 2 21.11.2020, 16:52

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Впечатляющая история.

Инга Стромская с семьей сидит на самоизоляции с подтвержденным коронавирусом. Но если бы не ее настойчивость, то и она, и дети ходили бы на работу, в школу и сад, разнося смертельно опасную инфекцию. О пробелах в диагностике COVID-19, которые могут усугубить и без того непростую ситуацию с заболеваемостью, жительница Барановичей рассказала Intex-press.

«Были уверены, что врач назначит мазок»

Эпидемия коронавируса в отдельно взятой барановичской семье Стромских началась в начале ноября. Предположительно, с главы семейства.

– У мужа начала прыгать температура, и он обратился в медпункт на работе, откуда его отправили к терапевту. Врач осмотрела, опросила и отправила на больничный, сказав принимать антибиотик, если температура поднимется до 38 градусов и выше, и явиться на прием через несколько дней, – вспоминает Инга Стромская.

Но через несколько дней самочувствие не улучшилось. Супругу Инги продлили больничный. В тот же вечер он перестал ощущать вкусы и запахи.

– Когда появились явные признаки нового вируса, мы были уверены, что врач назначит мужу мазок на «ковид». Но когда супруг попросил направление, ему отказали, сказав, что мазки якобы делают только тем, у кого двусторонняя пневмония. А его, если хочет, могут направить на экспресс-тест, – рассказывает Инга.

Мужчина попытался объяснить врачу, почему настаивает именно на мазке: болезнь еще в самом начале, и, если это коронавирус, антитела вряд ли успели выработаться, соответственно, экспресс-тест ничего не покажет. А в семье двое детей, которым как раз нужно было возвращаться после каникул в школу и садик.

– Но врач сказала мужу, что он, видимо, просто не хочет на работу ходить, раз так сильно выпрашивает этот мазок, – говорит Инга.

«Ковид» до министерства довел

Муж Инги все же сделал экспресс-тест, потратив впустую еще пару дней и получив, как и предполагали супруги, отрицательный результат. Но сомнения по поводу диагноза остались. Поэтому семья решила действовать более решительно.

– Я позвонила в нашу санстанцию, но мне сказали, что мазки на «ковид» делают только тем, кто собирается за границу или вернулся оттуда. Я стала звонить на «горячую линию» в Минск, в Брест. Но там, такое ощущение, трубку просто сняли, чтобы их не беспокоили. Тогда я зашла на сайт Минздрава и набрала номер заместителя министра, – рассказывает горожанка.

По словам Инги, она не ожидала, что дозвонится. Тем более не ожидала, что трубку снимет не какая-нибудь секретарша, а сам чиновник. Но мужчина на другом конце провода выслушал ее, записал ее данные и пообещал, что в скором времени с ней свяжутся.

Спустя несколько часов Ингу вызвали с работы домой, чтобы взять мазок на коронавирус.

У нее, ее мужа и двоих детей.

– Мы были очень удивлены, что мазки приехали брать у всех членов семьи. Когда мы просили взять анализ у мужа, у которого были явные признаки, ему отказали, а тут стоило позвонить и сразу всем вдруг стало можно, хотя у нас с детьми никаких симптомов не было, – говорит Инга Стромская.

«Всем все равно»

Пока ждали результатов анализов, детей решили оставить дома. Как оказалось, не зря: коронавирус в итоге подтвердился у обоих. «Плюсанул» мазок и у Инги, но свой результат она узнала, будучи на работе, так как официальных оснований туда не идти у нее не было. А вот у супруга мазок на коронавирус оказался отрицательным. Инга считает, это из-за того, что врачи просто упустили время.

– Когда мы просили мазок, нам дали направление на кровь, хотя этот анализ не мог ничего показать. А мазок у него брали не на 3–5-й день, а на 9–10-й, когда он уже тоже не показателен. Получилось, что муж, у которого были симптомы и с которого все началось, ни по одному анализу коронавирусом не болел. А мы изначально были без симптомов, но у нас все показало, – рассуждает женщина.

Инга говорит, что была готова к тому, что ее семья может заболеть. Но отношение, с которым она столкнулась в связи с этой болезнью, оказалось для нее полной неожиданностью. Именно поэтому она решила поделиться своей историей с читателями.

– С 13 ноября мы с детьми находимся на самоизоляции. Но за это время никто не удосужился даже позвонить, чтобы поинтересоваться нашим самочувствием. Никто даже не пытался узнать, с кем мы контактировали. Получается, живем по Дарвину: выживает сильнейший, – говорит Инга Стромская. – Когда пришли результаты мазков, мы обсуждали всю эту ситуацию. И муж сказал: «А представь, если бы только у меня этот мазок взяли? Мы бы детей в школу отправили, сами бы ходили и дальше распространяли всю эту заразу…». Но всем все равно. Такое отношение возмутительно.

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