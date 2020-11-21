В Минске осенью рухнул рынок недвижимости 2 21.11.2020, 17:20

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Раньше такого не было.

На фоне происходящих в Беларуси событий рухнул отечественный рынок недвижимости.

По словам аналитика Realt.by Екатерины Варсак, пишет myfin.by, «случилось то, чего ранее никогда не было — осенью падает спрос. Обычно эти месяцы — «хлебное время» для отрасли — именно осень считается «сезоном» для недвижимости».

Она отметила, что в октябре в столице был поставлен исторический антирекорд — продано всего лишь 676 квартир (годом ранее было продано 1456 квартир. В сентябре — было совершено 773 (в 2019-м — 1165).

«Вторичный рынок практически умер. Причин тому несколько: основной видится отсутствие кредитов. Хотя нельзя не брать в расчет политический фактор, падение доходов и коронавирус», — объяснила эксперт.

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