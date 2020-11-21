Билл Гейтс рассказал, каким будет мир после пандемии 1 21.11.2020, 17:32

2,652

БИЛЛ ГЕЙТС

ФОТО: GETTY IMAGES

Есть хорошие новости.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в подкасте с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи обсудил прогресс в создании вакцины против нового коронавируса, а также предположил, как мир будет выглядеть после пандемии, сообщает «Популярная механика».

По мнению Гейтса, основными станут семь пунктов.

Онлайн-встречи превратятся в норму. Бизнесмен считает, что пандемия сильно изменила наше представление об общении. Оказалось, что решать бизнес-вопросы и проводить встречи можно и онлайн. «Точно так же, как во время Второй мировой войны женщины пришли на работу на заводы, а затем остались на них, эта идея [онлайн-встреч] закрепится», - заявил Гейтс.

Он также считает, что онлайн-общение коснется не только деловых встреч. Вероятно, онлайн-обучение или посещение врача также превратится в норму.

Программное обеспечение начнет развиваться быстрее. Многие аспекты жизни будут перенесены в виртуальный мир, а значит, измениться должно будет и программное обеспечение для этих нужд.

Офисы компаний станут более универсальными. Поскольку большинство рабочих моментов будут решаться удаленно, компаниям уже не будут нужны большие офисы. Это, в свою очередь, повлияет на рынок недвижимости. Возможно, несколько компаний смогут занимать один офис.

Люди не будут стремиться жить в больших городах. Поскольку работать можно будет удаленно, люди перестанут стремиться жить в центре и крупных городах.

«Для примера посмотрите на Сиэтл и Сан-Франциско. Даже сотрудники с хорошей зарплатой тратят безумные суммы денег на аренду. Если вы не будете привязаны к офису, в который вам нужно будет ходить каждый день, жизнь в таких дорогих местах станет для вас менее привлекательной. Скорее, вы захотите жить в собственном доме в небольшом городе», - заявил Гейтс.

Люди начнут меньше общаться с коллегами, но больше – с друзьями. Бизнесмен считает, что количество рабочих контактов уменьшится, поэтому люди будут стремиться общаться с друзьями и близкими.

Привычные вещи не скоро вернутся на свои места. Даже после появления вакцины против коронавируса, мир не сразу вернется к норме. Болезнь не исчезнет быстро и будет проявляться в разных частях мира. Все сможет вернуться к норме только после того, как все страны получат доступ к вакцине.

Следующая пандемия уже не будет такой страшной. «Основная причина, почему будущие пандемии будут менее разрушительны, заключается в том, что мы будем больше практиковаться. Наши инструменты тестирования станут намного лучше. Во второй раз мы не будем такими глупыми», ― подчеркнул Гейтс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».