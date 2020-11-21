Акция памяти Романа Бондаренко прошла в Сан-Франциско 21.11.2020, 17:44

В американском городе появился мемориал Герою Беларуси.

В Сан-Франциско прошла акция памяти Героя Беларуси Романа Бондаренко. Об этом сообщает телеграм-канал «Хартии-97».

Напомним, вечером 11 ноября Романа Бондаренко жестоко избили лукашисты во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД. Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался, а вчера его похоронили.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

Эта смерть в очередной раз всколыхнула белорусов. Тысячи людей вышли на улицы в столице и областных городах, а также по всему миру.

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