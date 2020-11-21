Какой будет погода в воскресенье 21.11.2020, 18:02

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Прогноз синоптиков на ближайшие дни.

22 ноября погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, пишет сайт pogoda.by. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут осадки ( снег, мокрый снег, по западу с дождем), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем 0..+7 °С.

23 ноября погоду продолжат определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Временами дожди, ночью по востоку мокрый снег, слабый гололед. Ветер западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -1..+5°С, днем +2..+7°С.

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